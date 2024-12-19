Papara'da Yeni CEO Ahmed Karslı - Son Dakika
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Ekonomi

Papara'da Yeni CEO Ahmed Karslı

Papara\'da Yeni CEO Ahmed Karslı

Papara'nın yeni CEO'su şirketin kurucusu Ahmed F. Karslı oldu, stratejik büyüme hedefleri vurgulandı.

19.12.2024 16:50
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Papara'nın yeni Üst Yöneticisi (CEO), şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed F. Karslı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Papara, küresel pazarlarda büyüme vizyonunu güçlendirecek stratejik bir adım atarak yeni bir döneme giriyor. Şirketin kurucusu Ahmed F. Karslı, CEO'luk görevini üstlenirken Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine de devam edecek. Papara'nın yeni CEO'su Emre Kenci, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyesi olarak kullanıcı odaklı yaklaşımı, ürün ve teknoloji geliştirme konusundaki vizyonuyla Papara'nın büyüme yolculuğuna yön vermeye devam edecek.

2015'te kurulan Papara, 21 milyonu aşkın kullanıcısıyla Türkiye'de finansal teknoloji sektöründeki varlığını koruyor. Küresel pazarlara yaptığı yatırımlarla yeni başarı hikayeleri yazmaya hazırlanan Papara'nın lider kadrosundaki bu bayrak değişimi, şirketin bu yatırımlarını stratejik olarak yönetmeye odaklanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmed Karslı, Papara'nın, bugüne kadar büyük başarılara imza attığını belirtti.

Karslı, önlerinde daha da büyük hedefler olduğunu aktararak, "Papara'nın teknolojisini, kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıran yenilikçi ürün ve hizmetlerini, bölgesel lider olma hedefiyle daha geniş coğrafyalara taşımayı amaçlıyoruz. Bu dönemde güçlü ekibimizle birlikte hem yerel hem de küresel pazarda çıtayı yükseltmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karslı, Emre Kenci'ye CEO'luk döneminde imza attığı küresel işbirlikleri ve başarıyla yönetilen şirket satın almaları için teşekkür ederek, yeni hedeflere birlikte koşmaya devam edecek olmaktan duyduğu mutluluğu aktardı.

Emre Kenci, Papara'nın büyüyen ekosistemine liderlik ettiği dönemin, kendisi için inanılmaz derecede özel bir deneyim olduğunu vurgulayarak, "Papara, bu dönemde hem gelenekselin dışında sunduğu ürünlerin çeşitliliğiyle hem de yarattığı yeni pazar fırsatları ve kazandığı global kimliğiyle çok önemli adımlar attı. Şirketin bugün geldiği noktada, Ahmed F. Karslı'nın liderliğinde yeni bir dönemin başlayacak olmasından heyecan duyuyor, Papara'nın global sahnedeki varlığının daha da güçleneceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Papara'da Yeni CEO Ahmed Karslı - Son Dakika

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