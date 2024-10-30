Papara Finfree'yi Satın Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Papara Finfree'yi Satın Aldı

Papara, yatırım teknolojileri şirketi Finfree'yi alarak kullanıcılarına kapsamlı yatırım deneyimi sunacak.

30.10.2024 14:46
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Papara Holding, yatırım teknolojileri şirketi Finfree'yi bünyesine kattı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Papara, yatırım teknolojileri alanındaki etkinliğini artırmayı hedefleyen bu hamleyle, finansal özgürlüğünü daha geniş kitlelere ulaştırma ve kullanıcılarına kapsamlı bir finansal deneyim vizyonu sunuyor.

Holding, satın almanın ardından Finfree'nin teknolojilerini kendi yatırım ürünleriyle birleştirerek, bireysel yatırımcılara daha kapsamlı analizler yapma ve bilinçli yatırım kararları alma imkanı sağlayacak.

Kullanıcılar, portföy performanslarını kolaylıkla ölçebilecek ve karmaşık finansal verileri daha hızlı bir şekilde değerlendirebilecek.

Ayrıca, holding, hisse senedi ve fon dahil olmak üzere çeşitli yatırım araçlarına erişimi genişleterek yatırımcıların portföylerini daha çeşitli hale getirmelerine olanak tanıyacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Papara Üst Yöneticisi (CEO) Emre Kenci, sundukları yatırım ürünlerini çeşitlendireceklerini belirterek, Borsa İstanbul'daki bireysel yatırımcı sayısının son yıllarda artış gösterdiğini ve 7,5 milyona ulaştığını aktardı.

Kullanıcıların artık finansal geleceklerini güvence altına almak istediklerini aktaran Kenci, "Kullanıcılar, kişisel refahlarını artırmak için yatırımlarını bireysel olarak kolayca yönetmek istiyor. Biz de Papara olarak, her seviyeden yatırımcıyı destekleyecek yenilikçi ve kolay çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kenci, Finfree'nin bireysel yatırımcılara sunduğu yenilikçi çözümlerin yanı sıra kurumsal çözümlerinin de bulunduğuna dikkati çekerek, finansal kuruluşların ihtiyaç duyduğu yatırım verilerini yapay zeka desteğiyle analiz etme ve güvenilir verilere hızlı bir şekilde erişme imkanı sağlayacaklarını kaydetti.

Finfree'nin veri analitiği ve yapay zeka çözümleriyle, finansal kurumlara daha hızlı, doğru ve anlamlı içgörüler sunmayı amaçladıklarını belirten Kenci, "Bu süreçte şeffaf fiyatlama ile piyasayı global standartlarda bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

Finfree Kurucu Ortağı Senih Mete Dal da Papara ailesine katılmanın heyecan verici bir adım olduğuna işaret ederek, "Papara ile güçlerimizi birleştirerek, kullanıcılara kişiselleştirilmiş yatırım önerileri ve otomatik portföy yönetimi gibi yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz. Finansal karar alım ve yatırım süreçlerini daha erişilebilir hale getirerek Türkiye2de yatırım yapma yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Papara Finfree'yi Satın Aldı - Son Dakika

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