Papara, Net Tavsiye Skoru'nda ilk sırada yer aldı

Papara, araştırma şirketi Estima tarafından hazırlanan 'Ekim 2021 Dijital Finansal Hizmetler Marka Bilinirlik ve Algı Araştırması'nın sonuçlarına göre, kullanıcıların tavsiye ettiği markalar değerlendirmesinde yüzde 76'lık orana sahip olduğunu açıkladı. Açıklanan verilere göre, Net Tavsiye Skoru (NPS) ise 72 olarak gerçekleşti. Papara bu skor ile, aralarında banka ve elektronik para firmalarının yer aldığı rakiplerinin önünde yer aldı.

Kullanıcıların bir markayı veya ürünlerini diğer kullanıcılara ne kadar tavsiye ettiğini gösteren Net Promoter Score (Net Tavsiye Skoru) ölçümlerine göre Papara, aynı zamanda etkili reklam ve tanıtım yapan markalar arasında yer aldığını duyurdu.

15-55 yaşları arasında, ABC1C2 sosyo-ekonomik sınıfa mensup, son 1 ay içerisinde mobil finansal hizmetlerden yararlanan kişilerle yapılan markaların tavsiye değerlendirme araştırmasının sonucuna göre Papara, ilk sırada yer aldığını açıkladı.

Yılın üçüncü çeyreğinde, memnuniyet skorlarının tümünde anlamlı bir artış gösteren Papara, aralarında banka ve elektronik para firmalarının yer aldığı araştırmada, Net Tavsiye Skoru en yüksek marka oldu. Tüm memnuniyet skorlarında artış gösteren Papara'nın 'Banka değil, Papara!" temasını işlediği reklamlarının da beğeni düzeyinin, yüzde 80'in üzerinde gerçekleştiği bildirildi.

"KULLANICI DENEYİMİNE ODAKLANARAK BÜYÜYORUZ"

Hayata geçirdikleri her yeniliğin, attıkları her adımın kullanıcılarda karşılık bulduğunu söyleyen Papara Kurucusu ve CEO'su Ahmed Faruk Karslı, "Bugün sayısı 11 milyonu aşan kullanıcımıza, finansal hizmet ve ürünlerde çağın gerektirdiği deneyimi yaşatıyoruz. Geleneksel bankacılığın kanıksanmış kısıtları arasına sıkışmadan, hayatı teknoloji ile kolaylaştıracak ürün ve hizmetler üzerinde duruyoruz. Tüm bu çabamızın karşılığını, Estima tarafından hazırlanan araştırmanın sonuçlarından okumak çok keyif verici" diye konuştu.