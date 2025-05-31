Papara'da POS krizi! Mağduriyet günden güne büyüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Papara'da POS krizi! Mağduriyet günden güne büyüyor

Papara\'da POS krizi! Mağduriyet günden güne büyüyor
31.05.2025 11:32
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Papara'nın POS krizi iş yerlerini ve öğrencileri olumsuz etkiliyor. Bu durum, özellikle ödeme sistemlerinin önemini ve hassasiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Papara'nın bu sorunu çözmesi, iş yerlerinin ve öğrencilerin mağduriyetini sonlandıracak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, dijital ödeme sistemleri sağlayıcısı Papara Elektronik Para AŞ'ye kayyım atandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) şirketin yönetimini devraldı. Bu gelişmenin ardından Papara POS cihazları ve transfer hizmetleri geçici olarak durduruldu.

POS KULLANAN ESNAF ZORDA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; komisyonsuz işlem vaadiyle piyasaya yüz binlerce POS cihazı süren Papara, esnafın gözdesi haline gelmişti. Ancak sistemin çökmesiyle birlikte mağduriyetler başladı. İstanbul'da 15 yıldır taksicilik yapan Mehmet Yılmaz, "Artık kartla ödeme alamıyoruz. Nakit yoksa müşteri kaybediyoruz" diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

KÜÇÜK İŞLETMELER ALACAKLARINI BEKLİYOR

Bahçeşehir'de bir kafe işleten Nazlı Kehribar da mağdur esnaflardan biri. QR kod ve kart ile ödeme alan Kehribar, "Alacağımız içeride kaldı, tedarikçiye ödeme yapamıyoruz. Sistem çöktü, biz çaresiz kaldık" diyerek işletme sahiplerinin yaşadığı belirsizliği gözler önüne serdi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DE ETKİLENDİ

Papara'nın öğrencilere sunduğu "Edu Card" ise en çok üniversiteliler arasında tercih ediliyordu. Öğrenci Elif Kaya, "Kartım çalışmıyor, mağdurum. Yeni bir banka hesabı açana kadar geçinemem" dedi. Eğitim hayatlarında dijital ödeme sistemine güvenen gençlerin durumu da dikkat çekiyor.

GÜNLÜK İŞLEM LİMİTİ UYGULAMADA

Soruşturma sürecinde, Papara kullanıcılarının hesaplarına geçici günlük işlem limiti getirildi. Şirketin açıklamasına göre, bu limitlerin ayrıntıları daha sonra duyurulacak. TMSF gözetiminde yürütülen süreçte kullanıcı fonlarının teminat altında olduğu açıklandı.

FONLAR BANKALARDA GÜVENDE

6493 sayılı Kanun'un 22. maddesi gereği, kullanıcıların Papara'daki fonlarının, ilgili bankalardaki koruma hesaplarında güvende olduğu belirtildi. Yetkililer, paniğe gerek olmadığını, kullanıcı fonlarının kaybolmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

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Son Dakika Ekonomi Papara'da POS krizi! Mağduriyet günden güne büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 21Ekim1975:
    şirkete kayyum atadıysan artık yönetim sende olumsuzlukları sen gider veya elleme sorunlar senin kontrolünde istediğini yap istediğini durdur elini tutanmı var sen ilk önce hesapları kontrol altına almak için para trafiğini durdurdun ardından Para kaçmasın diye posları iptal ettin salak insanlar da bunu şirketin sahibi yaptı sanıyor şirketin sahibi içeri attılar adam hapiste ...... 7 0 Yanıtla
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