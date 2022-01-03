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Papara Z kuşağı harcama eğilimlerini açıkladı - Son Dakika

Papara Z kuşağı harcama eğilimlerini açıkladı

03.01.2022 09:51
Papara Z kuşağı harcama eğilimlerini açıkladı

Yenilikçi finans hizmetlerini herkese eşit olanaklarla sunan Papara, Z kuşağının da tercihi olduğunu açıkladı.

Yenilikçi finans hizmetlerini herkese eşit olanaklarla sunan Papara, Z kuşağının da tercihi olduğunu açıkladı. Papara, 11 milyonu aşkın kullanıcısının 5 milyonunu Z kuşağının oluşturduğunu duyurdu. Papara CEO'su Ahmed Faruk Karslı'nın Z kuşağının harcama eğilimlerini açıkladığı verilerde ise Gen-Z'nin hızlı işlem, iyi hizmet ve deneyime odaklanması dikkat çekiyor.

2000 yılı ile sonrasında doğanları kapsayan Z kuşağı, büyük bir tüketici kitlesi haline gelerek finansal enstrümanları şekillendirmeye başladı. Dijital dünyanın içinde doğan ve 'dijital yerli' olarak tanımlanan Z kuşağı ile empati kurabilen Papara, yenilikçi çözümleriyle bu kuşağın ilgisini çekmeyi başardığını açıkladı.

GEN-Z İÇİN DENEYİM ÖNEMLİ

Papara CEO'su Ahmed F. Karslı, kullanıcılarının 5 milyonunu oluşturan Z kuşağının harcama alışkanlıklarını, beklentilerini ve eğilimlerini yakından takip ettiklerini söyleyerek şunları ifade etti:

"Öncelikle Z jenerasyonuna dair bakış açısının değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu jenerasyon çocuk olarak görülüyor. Sektör açısından baktığımızda da Z kuşağının ön ödemeli kartları genel olarak oyun harcamaları için kullandığına yönelik doğru olmayan bir varsayım oluşmuş durumda. Aslında Z jenerasyonunun harcama alışkanlıkları ve harcama yaptıkları yerler önceki kuşaklardan farksız. Farklı oldukları kısım, bir ürünü ya da markayı bağlılık noktasına taşımamaları. Önceki nesiller alıştıkları az sayıda sabit kanala yönelirken Z kuşağı çevrim içi ve çevrim dışı kanalları çapraz bir şekilde kullanmayı tercih ediyor. Marka bazında sadakat kültürü olmayan Z jenerasyonundan bir kullanıcı, aynı anda birden fazla pazar yerinden alışveriş yapabiliyor. Bu noktada onlar için iyi hizmet almak, hızlı işlem yapabilmek ve deneyime odaklanmak daha değerli oluyor. Bu yüzden iyi bir deneyim sunan farklı marka veya kanallara geçmekte tereddüt etmiyorlar."

Z KUŞAĞININ AYLIK HARCAMASI ORTALAMA 270 LİRA

Z kuşağının harcama eğilimlerine dair açıklamalarda bulunan Karslı, Papara'nın Z kuşağının harcama ve alışveriş verilerini ise şu sözlerle paylaştı:

"25 yaş altı kullanıcıların Papara Card'larını kullanarak gerçekleştirdikleri harcamalara bakıldığında ilk 3 sırada yüzde 26 ile market, yüzde 14 ile restoran, yüzde 10 ile de kültür ve eğlence yer alıyor. Bunu yüzde 7 ile gıda, yüzde 6 ile giyim ve dijital ürünler, yüzde 4 ile de kozmetik & kişisel bakım ve teknoloji harcamaları takip ediyor. Sanılanın aksine oyun harcamaları sadece yüzde 4 seviyesinde kalıyor. Bu kuşağın aylık harcama tutarı ise ortalama 270 lira. 3 sene önce bu tutar 55 lira idi. Elbette farklı etkenler olsa da bu durumun altında Z jenerasyonuna sunduğumuz ürünlerde onların finansal ihtiyaçlarını karşılama potansiyelimiz yatıyor. Eğer bu ihtiyacı iyi bir deneyim ile karşılamazsanız harcamalarını alternatif kanallardan gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Ön ödemeli kartlarımızı da hem çevrim içi hem de fiziksel harcamalarında kullanıyorlar. Papara dünyası tam olarak gençlerin ihtiyaçlarına bir çözüm olmayı vadediyor; en iyi deneyim ile bütün finansal ihtiyaçlarını karşılamayı...

Z kuşağı ayrıca en çok cuma ve cumartesi günleri, saat 16.00-18.00 arasında işlem yapıyor. Yüksek hızlı internet çağında büyüyen ve sabırsız olan Z kuşağı, hızlı işlem ve kolaylığı için online alışverişi tercih ediyor. Mobil ve temassız ödeme sistemlerini kullanıyor. Papara'nın ise en çok ön ödemeli kartlarını, 7/24 ücretsiz para transferi özelliğini, yenilikçi yönünü, pratik çözümlerini ve hizmet çeşitliliğini seviyor."

PAPARA, 2022 YILINDA SÜPER UYGULAMA OLMAYI HEDEFLİYOR

Değişen tüketici taleplerini karşılamak için geliştirilen çözümlerle Türkiye'de finans hizmetlerini teknoloji ile dönüştürmeye devam ettiklerini belirten Ahmed F. Karslı, 2022 yılı için belirledikleri hedefleri de şöyle açıkladı:

"Geçtiğimiz seneye göre işlem hacmimizi yüzde 105, gelirlerimizi de yüzde 144 oranında artırdık. Ön ödemeli kartlarda pazar payımız yüzde 50 artarak yüzde 62'lere ulaştı. Papara Card ile yapılan POS işlemlerinde yüzde 420, ATM işlemlerinde ise yüzde 330 civarında bir büyüme yaşadık. 2021 yılında 20 yeni ürün ve özelliği kullanıcılarımızın hizmetine sunduk. IBAN'a para transferi, fatura ödeme ve Hayalet Sanal Kart gibi yeni özelliklerimizden 1 milyonu aşkın yeni kullanıcımız yararlandı. Kullanıcı sayımızda %82'lik bir artış oldu ve aralık ayı bitmeden 11 milyondan fazla bireysel kullanıcıya, 3 milyonu aşkın da kart sahibine ulaştık. Her gün 14 binden fazla sayıda yeni kullanıcı ediniyoruz. Anlaşmalı markalarda anında nakit kazandıran Cashback programımız ile kullanıcılarımıza bugüne kadar 100 milyon liraya yakın destek sunduk. 2022'de ise kullanıcılarımızın finansal anlamda ihtiyaç duyacakları tüm ürün ve özelliklere uygulamamız içerisinde yer vermek ve finansal süper uygulama olmak istiyoruz."


Papara Z kuşağı harcama eğilimlerini açıkladı
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alışveriş, oyunlar, Finans, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

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