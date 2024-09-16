Para çekmeye gitti, bankamatikten çıkan banknotları görünce şaşıp kaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Para çekmeye gitti, bankamatikten çıkan banknotları görünce şaşıp kaldı

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Bankamatikten para çekmeye giden bir vatandaş, yüklü miktardaki paranın kendisine 20 TL'lik banknotlar şeklinde verildiğini görünce neye uğradığını şaşırdı. Duruma tepki gösteren vatandaş, "Ceplere sığmıyor. Ben bu yükü nasıl taşıyacağım" dedi.

16.09.2024 13:59
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Üzerinde nakit bulunsun diye bankamatiğe para çekmeye giden vatandaş, yüklü miktardaki paranın kendisine 20 TL'lik banknotlar şeklinde verildiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

O anları kayda alan vatandaş, duruma tepki göstererek "Ceplere sığmıyor. Ben bu yükü nasıl taşıyacağım" dedi. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Pazarcı parası gibi", "Abi sana iyi gelmiş bana 10 TL'den 3 k para verdi", "Geri yatırsaydın", "ATM 20'likleri toplamış bir kişiye itelemiş" şeklinde yorumlar yapıldı.

Para çekmeye gitti, bankamatikten çıkan banknotları görünce şaşıp kaldı

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Para çekmeye gitti, bankamatikten çıkan banknotları görünce şaşıp kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Mustafa Kalkan:
    Parayı neden buzladınız 20 liralar teşhir olmasın diye mi:)))) 106 2 Yanıtla
  • Murat denizli:
    şakamısınız siz ya bu haber mi şimdi banka matikte para yoksa verecek tabı habercılıgı burakın bence.. 57 7 Yanıtla
  • Kartal:
    habere bak 40 1 Yanıtla
  • agrasif laz:
    DERDİN BOLESİ ,?? 31 2 Yanıtla
  • Hüseyin Gümüş:
    abi biz esnafız bozuk para lazım bize getir 28 1 Yanıtla
  • Adem Aslan:
    Tek derdimiz bu olsa keşke. 25 2 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    çok değil 10 sene önce neredeyse 10 dolar yapıyordu 20 TL nereden nereye 20 2 Yanıtla
  • Adem Aslan:
    Okullar açıldıya çocuğa harçlık verirsin diye yapmışlar 19 1 Yanıtla
  • YoH null:
    yav kardeşim 5 sene önce ben gittim para çekmeye 10 20 10 20 cebime sığmadı hep 10 luk ve 20 lik verdi :) 9 2 Yanıtla
  • selçuk çelik:
    ben bankamatik ten maaşı çekerken çogunlukla hep 200 TL Lık baknot veriyor.bu yüzden benimde garibime gitti. 7 1 Yanıtla
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