Para piyasaları uzmanından dolar ve altın için üç önemli tarih uyarısı!

2022 yılına yükselişle giren dolar ve altın fiyatları için para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten uyarı geldi. Ocak ayında gerçekleşecek 3 olayı sıralayan İslam Memiş, manipülasyon olabileceğini söyledi.

18 liraya çıkan dolar ve bin lirayı aşan altın mevduatlara getirilen Merkez Bankası koruması ile düşmüştü. Ancak altın ve dolar fiyatlarında 2022 yılının eşiğinde yine yükseliş görülüyor. Dolar 13 liranın üstüne çıkarken altın fiyatları 770 TL'nin üstünde. Peki altın ve dolar neden artışa geçti? Para ve piyasa uzmanı İslam Memiş yatırımcılar için bu sorunun yanıtını verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İslam Memiş altın fiyatlarındaki yükselişi 'kararsızlara' bağladı. İslam Memiş durumu şöyle izah etti:

-Yılı 1.800 $ üzerinde kapatmak istiyor. Çünkü bu kararsızların fiyatlaması. Aşağıda 1.600 yukarıda 2.000 $ var. Fed'i gördüğünde karar verecek. Yüzde 50 $ yüzde 50 sepet yapmak yatırımcısına kalıyor. Düştüğü elinde zaman nakit, yükseldiği zaman elinde mal olması gerek.

-2022 yılı Enflasyon ve emtiaların savaşacağı bir yıl olacak. Benim nazarımda jeopolitik riskler daha ağır bastığından yüzde 50 ile beklemek daha mantıklı geliyor. Bugün Usd/kg 58.370 $'da.

BU 3 TARİHE DİKKAT!

İslam Memiş'ten 2022 yılı Ocak ayı için altın ve dolar yatırımcısına önemli bir uyarı da geldi. 3 kritik tarihi paylaşan İslam Memiş, manipülasyon olabileceğini söyledi.

-03 Ocak Enflasyon

-20 Ocak TCMB Faiz kararı

-25 Ocak Fed

-Ocak ayı yoğun olduğundan bu tarihleri bahane ederek manipüle etmek isteyebilirler. Dalgalı kur devam edecek. Ne yükseliş nede düşüş kalıcı. Geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa yoluna devam eder.