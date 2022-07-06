Paraf'tan mobilya ve yapı marketi harcamalarına avantajlı ödeme kolaylığı - Son Dakika
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Paraf'tan mobilya ve yapı marketi harcamalarına avantajlı ödeme kolaylığı

06.07.2022 10:23
Paraf'tan mobilya ve yapı marketi harcamalarına avantajlı ödeme kolaylığı

Paraf, 31 Temmuz tarihine kadar mobilya için veya yapı marketlerinde yapılacak 5 bin TL – 50 bin TL arası peşin işlemlere 2 ay erteleme ve 7 ay ekstra taksit imkanı sunuyor.

Paraf, 31 Temmuz tarihine kadar mobilya için veya yapı marketlerinde yapılacak 5 bin TL – 50 bin TL arası peşin işlemlere 2 ay erteleme ve 7 ay ekstra taksit imkanı sunuyor.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, Paraf, yaz aylarının gelmesiyle birlikte, değişime mobilyalarından başlamak isteyenler için hayata geçirdiği bütçe dostu kampanyasıyla alışveriş keyfini iki katına çıkarıyor.

Mobilyaya yönelik veya yapı marketlerinde yapılan alışverişlere avantajlı ödeme ve taksit fırsatları sunan Paraf, 31 Temmuz 2022 tarihine kadar yapılan 5 bin TL ile 50 bin TL arasındaki peşin işlemlere 2 ay erteleme ve 7 ay faizsiz taksit fırsatı sağlıyor.

Yalnızca mobilya ve yapı marketleri harcamaları için geçerli olan kampanyaya katılmak için, alışveriş yapılmadan önce kullanıcıların mobil cihazlarından KAZAN yazıp 3404'e SMS göndermesi ya da Paraf Mobil'den HEMEN KATIL butonuna tıklaması yeterli.

Kampanyaya; Paraf, Parafly ve sanal kartların yanı sıra ek kart kullanıcıları da katılabiliyor.

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Kaynak: AA

alışveriş, Halkbank, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Paraf'tan mobilya ve yapı marketi harcamalarına avantajlı ödeme kolaylığı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paraf'tan mobilya ve yapı marketi harcamalarına avantajlı ödeme kolaylığı - Son Dakika
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