Param'dan çalışanlarına "yol ve yemek ücret artışı" jesti - Son Dakika
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Param'dan çalışanlarına "yol ve yemek ücret artışı" jesti

04.07.2022 15:13
Param'dan çalışanlarına "yol ve yemek ücret artışı" jesti

Param, tüm çalışanlarının yemek ücretlerine yüzde 95, yol ücretlerine de yüzde 76 zam yaptı.

Param, tüm çalışanlarının yemek ücretlerine yüzde 95, yol ücretlerine de yüzde 76 zam yaptı.

Param'dan yapılan açıklamaya göre, şirketten çalışanlarına büyük destek geldi. Daha önce prim ve maaş zamlarıyla dikkati çeken marka, ekonomik koşulları değerlendirerek yol ve yemek ücretlerinde de önemli bir artışa imza attı.

Yakın zamanda tanıtım filmini yayınlayan ve son olarak 200 milyon dolar üzerinde değerleme ile çok konuşulan Param'ın yaptığı yeni düzenlemeyle çalışanlarının motivasyonunun daha da artırması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Param Grup Üst Yöneticisi (CEO) Emin Can Yılmaz, Param ailesi olarak her geçen gün daha da büyüdüklerini belirterek, "600'ü geçen ve yetkinliği her geçen gün artan çalışanlarımızla yılın ilk yarısını büyük başarılarla geride bıraktık. Fintech sektöründe ilkleri hayata geçirirken birlikte örnek bir çalışma performansı gösterdiğimiz ekip arkadaşlarımız, başarımızın ana mimarları." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Param'dan çalışanlarına 'yol ve yemek ücret artışı' jesti - Son Dakika

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