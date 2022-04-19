Pastanelerde bayramlık kuru pasta yoğunluğu - Son Dakika
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Pastanelerde bayramlık kuru pasta yoğunluğu

19.04.2022 11:18

Pastanelerde bayramlık kuru pasta yoğunluğuGAZİANTEP Bayramın yaklaşmasıyla beraber pastanelerde kuru pasta yoğunluğu başladı.

Pastanelerde bayramlık kuru pasta yoğunluğu

GAZİANTEP Bayramın yaklaşmasıyla beraber pastanelerde kuru pasta yoğunluğu başladı.

Bayramın yaklaşmasıyla beraber pastanelerde kerepiç ve diğer kuru pasta yoğunluğu başladı. Antep fıstığı ile yapılan kuru pastalar Türkiye'nin dört bir yerine gönderiliyor. Günlük yaklaşık 500 kilo kuru pasta üreten pastaneciler, yoğun bir talebin olduğunu ve bayrama kadar 6-7 ton kuru pasta üreteceklerini söyledi.

"Yoğun talep alıyoruz"

Kendilerine yoğun bir talep olduğunu belirten Pasta Ustası Mahmut Can, "Şuan bayram için kurabiye yapıyoruz. Fıstıklı ve cevizli kerepiç yapıyoruz. Özellikle bayramda yoğun bir tüketim oluyor. Şuan stok yapıyoruz. Günlük 500 kiloya yakın üretimimiz oluyor. Bayram boyunca yaklaşık 8 ton toplamda üretimimiz olacak. Genelde kuru pastalarımızda yumurta, un, yağ, pudra şekeriyle yoğuruyoruz daha sonra içinde fıstık koyuyoruz ve fıstıkla karıştırıyoruz. Fırında pişirildikten sonra hazır hale geliyor. Ortalama 25 gün bozulmaz. Şuan bize yoğun bir talep var" diye konuştu.

Pastanelerde bayramlık kuru pasta yoğunluğu
Pastanelerde bayramlık kuru pasta yoğunluğu
Pastanelerde bayramlık kuru pasta yoğunluğu
Pastanelerde bayramlık kuru pasta yoğunluğu

YORUMLAR
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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pastanelerde bayramlık kuru pasta yoğunluğu - Son Dakika


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