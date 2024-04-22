Patiswiss CEO\'su bakalım bu iddiaya ne diyecek? Ödedikleri vergiyi gören Dilan Polat\'ı anmadan edemiyor

Hükümlülerin Diktikleri Perdeler Ülke Genelinde Alıcı Buluyor

Kahramanmaraş'ta hükümlüler tarafından dikilen perdeler, kamu kurumları başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında alıcı buluyor. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından hükümlülerin istihdamı ve topluma kazandırılması amacıyla Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde perde ve tekstil atölyesi kuruldu. Burada çalışan hükümlüler, çeşitli türlerde perde dikerek ürünlerin satışını gerçekleştiriyor. Ayrıca, atölyede çalışan hükümlülerin meslek sahibi olmaları ve kar payı almaları sağlanıyor.