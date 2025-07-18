PAÜ ve Yeşilyuva Kooperatifi'nden İş Birliği Protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

PAÜ ve Yeşilyuva Kooperatifi'nden İş Birliği Protokolü

PAÜ ve Yeşilyuva Kooperatifi\'nden İş Birliği Protokolü
18.07.2025 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pamukkale Üniversitesi, staj ve burs desteği ile öğrencilere istihdam fırsatları sunacak.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Acıpayam MYO ile Yeşilyuva Ayakkabıcılar Kooperatifi arasında imzalanan protokol kapsamında staj yapan öğrencilere 5 bin 500 TL ücret, programa ilk iki sıradan yerleşen öğrencilere burs, 1000 çift ayakkabı üretimi ve mezun 20 öğrenciye istihdam desteği sağlanacak.

Pamukkale Üniversitesi Acıpayam Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Yeşilyuva Ayakkabıcılar Kooperatifi Başkanlığı arasında; öğrencilerin uygulamalı eğitim, staj, üretim ve istihdam süreçlerine katılımını içeren kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında; staj yapan öğrencilere aylık 5500 TL ücret, programa ilk iki sıradan yerleşen öğrencilere burs, 1000 çift ayakkabının üniversite-sektör ortaklığıyla üretilmesi ve mezun olan 20 öğrencinin öğrenim alanına uygun şekilde istihdam edilmesi kararlaştırıldı. Bu yönüyle protokol, eğitim-üretim-istihdam zincirini bütüncül bir yaklaşımla desteklemeyi hedefliyor.

Programın ilk aşamasında Rektör Prof. Dr. Mahmud Güngör; Yeşilyuva Ayakkabıcılar Kooperatifi Başkanı Arif Alagöz, Acıpayam MYO Müdürü Doç. Dr. Ali Kurt ile Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Öğretim Görevlileri Aslıhan Tugan ve Fatma Filiz Yıldırım'ı makamında kabul etti.

Görüşmenin ardından düzenlenen protokol imza töreninde; üniversite-sektör bütünleşmesine güçlü bir örnek teşkil eden protokol, Rektör Prof. Dr. Mahmud Güngör ile Kooperatif Başkanı Arif Alagöz tarafından imzalandı.

Protokol ile Acıpayam MYO Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü öğrencileri, Yeşilyuva Ayakkabıcılar Kooperatifi'nde uygulamalı eğitim, staj ve üretim faaliyetlerine aktif olarak katılacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale Üniversitesi, Yerel Haberler, Yeşilyuva, Acıpayam, Ekonomi, Üretim, Eğitim, Burs, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi PAÜ ve Yeşilyuva Kooperatifi'nden İş Birliği Protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
’Beyaz altın’ nöbeti Sabaha kadar silahla bekliyorlar 'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar
KKTC’nin kaderini değiştirecek keşif Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu
1’i bebek 3 kişiye mezar olan rezidans “Hayata değer“ sloganıyla tanıtılmış 1'i bebek 3 kişiye mezar olan rezidans "Hayata değer" sloganıyla tanıtılmış
Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlandı Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlandı
İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Muhtar 8 yıl boyunca köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı Muhtar 8 yıl boyunca köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı

11:36
600 bin kamu işçisine ilk 6 ay için yüzde 24 zam teklif edildi
600 bin kamu işçisine ilk 6 ay için yüzde 24 zam teklif edildi
10:52
81 ilde geçerli olacak ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
81 ilde geçerli olacak! ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
09:57
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda’ya gidiyor
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor
08:12
İBB’ye yeni operasyon 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
16:46
Bengü’den sınırları çizen mesaj: Evli bir adamın kadın kankası olamaz
Bengü'den sınırları çizen mesaj: Evli bir adamın kadın kankası olamaz
16:44
Markete gitmek istemeyen kız kardeşini hortumla döverek öldürdü
Markete gitmek istemeyen kız kardeşini hortumla döverek öldürdü
16:43
“Etkin pişmanlık“ sorusuna dikkat çeken yanıt İşte tutuklanan Şile Belediye Başkanı’nın ifadesi
"Etkin pişmanlık" sorusuna dikkat çeken yanıt! İşte tutuklanan Şile Belediye Başkanı'nın ifadesi
16:37
Şanssızlığın bu kadarı Hem omzu çıktı hem de çapraz bağları koptu
Şanssızlığın bu kadarı! Hem omzu çıktı hem de çapraz bağları koptu
16:32
Kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı Market sahibini şoke eden ihanet
Kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı! Market sahibini şoke eden ihanet
16:29
Pep Guardiola’dan Galalatasaray’a müjde
Pep Guardiola'dan Galalatasaray'a müjde
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şara’ya telefon İsrail’e gözdağı olacak mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şara'ya telefon! İsrail'e gözdağı olacak mesajı verdi
16:17
Rusya, Ukrayna’daki AVM’ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
Rusya, Ukrayna'daki AVM'ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
16:03
Menajeri İstanbul’a geldi Galatasaray’dan ayrılıyor
Menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray'dan ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 12:01:24. #7.11#
SON DAKİKA: PAÜ ve Yeşilyuva Kooperatifi'nden İş Birliği Protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.