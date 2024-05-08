Pay Senedi Yatırımcı Sayısı Son Bir Yılda Yüzde 72 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Pay Senedi Yatırımcı Sayısı Son Bir Yılda Yüzde 72 Arttı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 30 Nisan 2024 itibarıyla tüm yaş grubundaki pay senedi yatırımcılarının sayısı son bir yılda yüzde 72 artarak 8 milyon 185 bin 723 olarak kaydedildi. Aynı dönemde pay senedi yatırımcılarının sahip oldukları portföy değeri de yüzde 134 artışla 1,94 trilyon TL oldu. Fon yatırımcılarının ise sahip oldukları portföy değeri son bir yılda yüzde 181 artarak 2,73 trilyon TL'ye ulaştı.

08.05.2024 11:41
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Pay senedi yatırımcılarının sayısı son bir yılda yüzde 72 artarak 8 milyon 185 bin 723 olarak kaydedildi.

Merkezi kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 30 Nisan 2024 itibarıyla itibarıyla tüm yaş grubundaki pay senedi yatırımcılarının sayısı son bir yılda yüzde 72 artarak 8 milyon 185 bin 723 olarak kaydedildi. Pay senedi yatırımcılarının sahip oldukları portföy değeri de yüzde 134 artışla 1,94 trilyon TL oldu.

30 Nisan 2024 itibarıyla fon yatırımcılarının sahip olduğu portföy değeri son bir yılda yüzde 181 artış kaydederek, 2,73 trilyon TL oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pay Senedi Yatırımcı Sayısı Son Bir Yılda Yüzde 72 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pay Senedi Yatırımcı Sayısı Son Bir Yılda Yüzde 72 Arttı - Son Dakika
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