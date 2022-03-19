Pazar fiyatları memnun etmedi - Son Dakika
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Pazar fiyatları memnun etmedi

19.03.2022 12:34
Pazar fiyatları memnun etmedi

Samsun'da sebze meyvelerdeki fiyatlar pazara gelenleri memnun etmedi.

Samsun'da sebze meyvelerdeki fiyatlar pazara gelenleri memnun etmedi.

Ağabali Caddesi'nde kurulan Modern Pazar'da soğan 2 TL, roka 5 TL, tere 5 TL, havuç 6 TL, turp 6 TL, patates 7 TL, portakal 7.5 TL, elma 7.5, greyfurt 7.5 TL, armut 10 TL, kivi 10 TL, patlıcan 10, salatalık 10 TL, muz 13 TL, ıspanak 15 TL, salkım domates 17 TL, cherry domates 20 TL, biber 20 TL, kapya biber 20 TL'ye satıldı.

Pazar esnafından Hüseyin Çakır, "İşler zayıfladı. Meyve satıyorum ben. Portakal, elma, armut. Fiyatlar yüksek 7.5 TL'den aşağıya meyve yok şu anda. 8 TL, 10 TL gidiyor. 2 hafta sonra da hepsi 10 TL'ye oturur durum onu gösteriyor" dedi.

Pazarcılar sebzelerdeki fiyat yüksekliğinin ürünlerin sezonunun henüz gelmemiş olmasından ve seralardan da ürünlerin az gelmesinden kaynaklandığını ifade etti. Fiyatlardaki yükseklik nedeniyle işlerinde az olduğunu belirttiler.

Vatandaşlarda pazarda uygun fiyatta ürün bulmakta zorlandıklarını söylediler. - SAMSUN

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Türk Lirası, Portakal, Domates, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pazar fiyatları memnun etmedi - Son Dakika


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