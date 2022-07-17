İç Anadolu 'nun önemli sebze üretim yerlerinden biri olan ve seracılıkla da öne çıkan Eskişehir'de farklı türden sebze ve meyveler yetiştiriliyor. Özellikle örtü altında yetiştirilen ürünler Türkiye 'nin farklı illerine gönderiliyor. Kentte haftanın farklı günlerinde kurulan pazar tezgahlarında yerlerini alan sebzelerin fiyatları ise piyasanın altında olmasıyla dikkat çekiyor. Pazar günleri Çankaya Mahallesi'nde kurulan pazarda salatalığın kilosu 3,5 TL'den satılırken, kabak ise 2,5 TL'den vatandaşların sofrasında yer buluyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

İç Anadolu, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Pazar tezgahlarında salatalık 3,5 TL'den satılıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.