Pazar tezgahlarında salatalık 3,5 TL'den satılıyor - Son Dakika
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Pazar tezgahlarında salatalık 3,5 TL'den satılıyor

17.07.2022 11:36
Pazar tezgahlarında salatalık 3,5 TL'den satılıyor

Eskişehir'de pazar tezgahlarında yerini alan salatalığın kilosu 3,5 TL olurken, kabak ise 2,5 TL'den satılıyor.

Eskişehir'de pazar tezgahlarında yerini alan salatalığın kilosu 3,5 TL olurken, kabak ise 2,5 TL'den satılıyor.

İç Anadolu'nun önemli sebze üretim yerlerinden biri olan ve seracılıkla da öne çıkan Eskişehir'de farklı türden sebze ve meyveler yetiştiriliyor. Özellikle örtü altında yetiştirilen ürünler Türkiye'nin farklı illerine gönderiliyor. Kentte haftanın farklı günlerinde kurulan pazar tezgahlarında yerlerini alan sebzelerin fiyatları ise piyasanın altında olmasıyla dikkat çekiyor. Pazar günleri Çankaya Mahallesi'nde kurulan pazarda salatalığın kilosu 3,5 TL'den satılırken, kabak ise 2,5 TL'den vatandaşların sofrasında yer buluyor. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

İç Anadolu, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pazar tezgahlarında salatalık 3,5 TL'den satılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pazar tezgahlarında salatalık 3,5 TL'den satılıyor - Son Dakika
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