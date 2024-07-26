Pazarcılar Zincir Marketlere Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Pazarcılar Zincir Marketlere Tepki Gösterdi

Sivas'ta halk pazarı esnafları, zincir marketlerin haksız rekabet ve kaldırım işgali yapmasına tepki göstererek eylem yaptı. Esnaflar, Sivas Belediyesi'nden sorunların çözülmesini istedi.

26.07.2024 00:16
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Bu kez pazarcılar eylem yaptı, belediye ve zincir marketleri suçladılar

SİVAS - Sivas'ta halk pazarı esnafları haksız rekabet yaptığı gerekçesiyle zincir marketlere tepki gösterdi. Sivas Belediye Başkanı'nın seçim öncesi kaldırım işgaline son vereceği sözünü hatırlatan esnaflar, sorunların çözüme kavuşmasını istedi.

Sivas'ta halk pazarı esnafı Sivas Belediyesi ve zincir marketlere tepki göstermek amacıyla eylem yaptı. Halk pazarının kurulduğu gün zincir marketlerin indirim yaptığını söyleyen esnaflar, aynı zamanda bu marketlerin kaldırım işgali yaptıklarını belirtip Sivas Belediyesini buna göz yummakla suçlardı. Ellerindeki döviz ve pankartlarla yetkililere seslenen esnaflar, seçimlerden önce verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi.

"Seçimler geçtikten sonra Belediye Başkanı bizi unuttu"

Halk pazarında esnaflık yapan 4 çocuk babası Oktay Yıldırım, "Artık buramıza kadar geldi, haksız rekabet yapıyorlar. Pazar harici günlerde 20 TL'ye satıyorsa Pazar olduğu gün 8 TL'ye satıyor. Diğer şubelerindeki domatese de 30 TL diyorlar. Bunlar çok uyanıklar. Biz bunlardan şikayetçiyiz. Aynı zamanda kaldırım işgali yapıyorlar. Bizim bıraktığımız pazar yerlerine mini pazar açıyorlar. Buralara biz pazar kuruyorduk. Biz gittikten sonra bunlar pazar yeri kurmaya başladılar. Bunlar halk pazarından rant sağlıyorlar, düşmanlık ediyorlar. Benim 4 çocuğum da okula gidiyor, bunların yüzünden çocuklarıma ekmek parası götüremiyorum. Her gün biri ile uğraşıyoruz. Biz burada 500 pazarcıyız. Belediye'den buna el atmasını istiyoruz. Seçimden önce geldi söz verdi. 'Kaldırım işgaline hayır diyeceğiz' dedi. Seçimler geçtikten sonra Belediye Başkanı bizi unuttu. Buradan Adem Uzun'a sesleniyorum. Gelsin pazarcı esnafının sorununu dinlesin. Memleket 2 kişiden ibaret değil. Haksız rekabete son versinler" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Pazarcılar Zincir Marketlere Tepki Gösterdi - Son Dakika

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