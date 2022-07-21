Düşüş en çok meyvelerde gözüktü. Buna göre, şeftali 15 liradan 7,5 liraya, üzüm 25 liradan 15 liraya, patates 11 liradan 8 liraya, limon 30 liradan 25 liraya, erik 30 liradan 20 liraya, domates 12 liradan 7 liraya tezgahlardaki yerini alırken, yeşil sebzelerde fiyatın 1-2 lira düştüğü görüldü.

Antrenman yapmak için her gün 4 kilometre yürüyorlar

Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Bayram sonrası sebze ve meyve fiyatlarında büyük düşüş yaşandı - Son Dakika

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