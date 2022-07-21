Bayram sonrası sebze ve meyve fiyatlarında büyük düşüş yaşandı - Son Dakika
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Bayram sonrası sebze ve meyve fiyatlarında büyük düşüş yaşandı

21.07.2022 12:25
Bayram sonrası sebze ve meyve fiyatlarında büyük düşüş yaşandı

Bursa'da kurulan semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatlarının genelinde düşüş yaşandı. Pazarcı esnafı özellikle meyvelerde güzel bir düşüşün olduğunu belirtti.

Merkez Osmangazi ilçesinde kurulan semt pazarlarındaki tezgahlarda etiket fiyatları vatandaşların yüzünü güldürdü. Bayram tatili öncesinde talep yoğunluğu ile yükselen sebze-meyve fiyatları, bayram tatili sonrasında düşüşe geçti.

FİYATLAR 3'TE 1 ORANINDA İNDİ

Düşüş en çok meyvelerde gözüktü. Buna göre, şeftali 15 liradan 7,5 liraya, üzüm 25 liradan 15 liraya, patates 11 liradan 8 liraya, limon 30 liradan 25 liraya, erik 30 liradan 20 liraya, domates 12 liradan 7 liraya tezgahlardaki yerini alırken, yeşil sebzelerde fiyatın 1-2 lira düştüğü görüldü.

Pazarcı esnafı İbrahim Turan, "Bayram sonrası fiyatlarda ufak bir düşüş yaşandı. Yeşilliklerde fiyat 1-2 lira bandında değişiyor, fakat meyvelerde güzel düşüş yaşandı" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayram sonrası sebze ve meyve fiyatlarında büyük düşüş yaşandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayram sonrası sebze ve meyve fiyatlarında büyük düşüş yaşandı - Son Dakika
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