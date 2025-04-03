Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin\'den Boykota Sert Tepki

AK Partili Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Nisan'daki boykot çağrısına sert tepki göstererek, ilçe halkını alışverişe davet etti. Tekin, özellikle 'Yerli ve Milli' ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede bulunan esnafı gezerek alışveriş yaptı ve yerli üretim ürünleri tercih etti. Yerel ekonominin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Tekin, "Yerli ve milli ürünlerimizin, esnafımızın yanındayız. Boykot edeceksek İsrail markalarını boykot ederiz! Tarafımız da duruşumuz da bellidir. Ülkemizin yanında, yerli ve milli üretimin tarafındayız. Allah, bu güzel ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyenlere fırsat vermesin" dedi.

"Türk olarak Türk malını desteklemek adına, esnaflarımızı destekleme adına bizde alışverişe geldik"

Başkan Tekin açıklamasının devamında, "Bizde Pazaryeri halkına seslendik. Halkımızda Allah razı olsun sesimizi duydu ve bugün çarşı meydanında bütün esnaflarımızdan alışveriş yaptıklarını telefonla bildirdiler. Biz de Pazaryerili olarak bir Türk olarak Türk malını desteklemek adına, esnaflarımızı destekleme adına bizde alışverişe geldik. Türk lokumu alıyoruz gördüğünüz gibi küçük esnaflarımızı ve Türk malı üreten, Türk malı satan, pazarlayan bütün esnaflarımızı buradan desteklediğimizi bildirmek istiyorum. Ayrıca bu çağrımıza uyan desteklerini esirgemeyen Pazaryerili hemşerilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - BİLECİK