Pazaryeri\'ne 8 Milyon TL Hibe Desteği

Ekonomi

Pazaryeri Başkanı Zekiye Tekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ilçelerine 8 milyon TL değerinde hibe desteği sağlayacağını söyledi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bakanlıktan 4 milyon değerinde 1 adet iş makinası ve 4 milyon lirada şartlı bağış olmak üzere toplam 8 milyon TL değerinde hibe desteği alındığını belirterek bu hibenin ilçenin gelişimi için önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. Alınan hibeyle hem çevre projelerinin hızlanacağını hem de belediyenin hizmet kapasitesinin artacağını vurgulayan Başkan Tekin, "İl Başkanı Serkan Yıldırım, Milletvekilimiz Halil Eldemir, Murat Kurum Bakanımız ile yapmış oldukları görüşmede ilçemize destek oldular. Bu destek, Pazaryeri'mizin geleceği için çok değerli bir katkı. Çevre ve şehircilik alanında yapacağımız projelerle ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getireceğiz. Allah devletimize zeval vermesin. Bu yeterli mi tabi ki değil. Güzel ilçemiz daha fazlasını hak ediyor. İşte bizde halkımızın desteği ile daha fazlası için canla başla çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK