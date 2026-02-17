Pazaryeri'ne ulaşım yatırımları adına önemli bir adım daha atıldı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Ekonomi

Pazaryeri'ne ulaşım yatırımları adına önemli bir adım daha atıldı

17.02.2026 11:38  Güncelleme: 11:39
Pazaryeri İlçe Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'ne gerçekleştirdikleri ziyaretle ilçenin geleceğini yakından ilgilendiren projeleri masaya yatırdı.

Karayolları 14. Bölge Müdürü Umut Akyazı ile bir araya gelen heyet, Pazaryeri Kavşağı ve 7 kilometrelik duble yol projesi hakkında kapsamlı bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda planlanan yatırımların, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmesi ve trafik güvenliğini artırması bekleniyor. Gerçekleştirilecek kavşak düzenlemesi ve duble yol çalışmasıyla birlikte Pazaryeri'nin hem şehir içi hem de şehirlerarası bağlantısında konfor ve güvenliğin üst seviyeye çıkacağı ifade edildi. Bölge ekonomisine, ticarete ve günlük yaşama doğrudan katkı sunacak proje, ilçe halkı tarafından da heyecanla karşılanıyor. Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Kaymakam Kara Pazaryeri'nin gelişimi adına atılan her adımın takipçisi olduklarını vurgulayarak, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.

"Pazaryeri için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, ilçenin ulaşım geleceğini yakından ilgilendiren projelere dair kararlılık mesajı verdi. Başkan Tekin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Pazaryeri'mizin yıllardır beklediği Pazaryeri Kavşağı ve 7 kilometrelik duble yol projesi için önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu yatırım, ilçemizin güvenli ulaşımı, ekonomik gelişimi ve yaşam kalitesinin artması açısından büyük bir kazanım olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda planlanan bu projelerin hayata geçmesi için tüm kurumlarımızla uyum içinde çalışıyoruz. İlçemiz adına verdiği güçlü desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'na Milletvekilimiz Sayın Halil Eldemir'e ve AK Parti Bilecik İl Başkanımız Serkan Yıldırım'a şükranlarımı sunuyorum. Pazaryeri için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Başkan Tekin, projelerin tamamlanmasıyla birlikte Pazaryeri'nin ulaşımda daha güvenli, konforlu ve modern bir yapıya kavuşacağını vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:20
