Pazaryeri OSB'de mukavva fabrikası yatırımı için arsa tahsisi yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) mukavva fabrikası için arsa tahsisi yapıldığı bildirildi.

Pazaryeri Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, OSB'de 45 bin 433 metrekare alanda 250 kişiye istihdam sağlaması planlanan oluklu mukavva ve ambalaj sanayi şirketine yer tahsisi işlemi gerçekleştirildi.

Noter huzurunda yapılan imza töreninde konuşan Pazaryeri Kaymakam Ferhat Altay, firma yetkililerine ilçeye yapacakları yatırım için teşekkür ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.

İmza törenine, Pazaryeri OSB Müdürü Muammer Yıldırım ve İl Genel Meclisi üyeleri ile firma yetkilileri katıldı.