Pegasus, Ankara-Lizbon hattını uçuş rotasına ekledi

Ekonomi

Pegasus, uçuş rotasına Ankara-Lizbon hattını ekledi.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Lizbon'a haftada 3 frekans düzenlenecek seferlerin ilki 2 Nisan'da gerçekleştirildi.

İlk uçuşa özel olarak Ankara Esenboğa Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü ve Pegasus yetkililerinin yanı sıra Portekiz Büyükelçiliği'nden Misyon Şefi Yardımcısı Joao Macedo ve TAV Esenboğa Havalimanı Genel Müdürü Nuray Demirer katıldı.

Açıklamada törendeki konuşmalarına yer verilen Dedeköylü, Pegasus'un, Türkiye'nin turizm potansiyeli ve rakamlarında çok önemli rol oynadığını belirterek, "Açtığımız her hatla ülkeleri ve destinasyonları kültürel ve ekonomik olarak birbirine bağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara-Lizbon rotasının misyonlarını ve rolünü Portekiz'e de genişletmelerine yardımcı olacağını vurgulayan Dedeköylü, şunları kaydetti:

"Ankara-Lizbon hattımızın hizmete girmesi, uçuş ağımız için hem yeni bir destinasyonu hem de yeni bir ülkeyi temsil ediyor. Bu hattımızla ayrıca iki ülke başkentlerini birbirine bağlıyoruz. Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Lizbon, renkli kültürü ve konukseverliğiyle tatil ve iş amaçlı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Türkiye'nin başkenti ve en kalabalık ikinci şehri olan Ankara ise tarihimizi, kültürümüzü ve Türk misafirperverliğini yansıtan, modern bir metropol. Bu sebeple, önümüzdeki yıllarda Portekiz'le Türkiye arasında yüzbinlerce turist taşıyacağımıza inanıyoruz. Başta Türkiye ve Portekiz Sivil Havacılık Otoriteleri olmak üzere, bu yeni güzergahın açılmasını mümkün kılan herkese en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Portekiz Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Joao Macedo da uçuşun sadece iki şehir arasında olacağını ve bu yeni bağlantı sayesinde her iki ülkenin de birbirini çok daha iyi tanıyacağına emin olduğunu ifade etti.