Pegasus Hava Yolları CEO\'su Güliz Öztürk, \'Ticari Havacılık\' alanında \'Liderlik Ödülü\'ne layık görüldü

Ekonomi

Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, Aviation Week Network tarafından Washington DC'de düzenlenen 66'ncı Laureate Ödül Töreni'nde 'Ticari Havacılık' alanında 'Liderlik Ödülü'ne layık görüldü.

Havacılık, uzay ve savunma endüstrileri alanında önde gelen bilgi ve servis sağlayıcılarından biri olan Aviation Week Network tarafından düzenlenen Laureate Ödülleri'nin (Laureate Awards) bu yılki ödül töreni, sektör liderlerinin katılımıyla 14 Mart tarihinde Washington DC'deki Ulusal Yapı Müzesi'nde gerçekleştirildi. Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, 2024 Laureate Ödülleri kapsamında 'Ticari Havacılık' alanında 'Liderlik Ödülü'nün sahibi oldu. Güliz Öztürk; bu önemli ödüle, şirketin güçlü finansal sonuçlarının yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitlilikle ilgili öncü ve ilham verici çalışmaları nedeniyle layık görüldü.

6 ana kategoride verilen Aviation Week Network Laureate Ödülleri; 65 yılı aşkın süredir havacılık, uzay ve savunma alanlarındaki bireylerin ve ekiplerin olağanüstü başarılarını takdir ediyor. Bu başarılar; havacılık ve uzayda ilerleme, değişim ve liderlik için çabalama konusunda ilham veren keşif, yenilikçilik ve vizyon ruhunu somutlaştırıyor. - İSTANBUL