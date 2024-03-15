Pegasus Hava Yolları CEO\'su Güliz Öztürk, \'Ticari Havacılık\' alanında \'Liderlik Ödülü\'ne layık görüldü

Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, Aviation Week Network tarafından Washington DC'de düzenlenen 66'ncı Laureate Ödül Töreni'nde 'Ticari Havacılık' alanında 'Liderlik Ödülü'ne layık görüldü.
Havacılık, uzay ve savunma endüstrileri alanında önde gelen bilgi ve servis sağlayıcılarından biri olan Aviation Week Network tarafından düzenlenen Laureate Ödülleri'nin (Laureate Awards) bu yılki ödül töreni, sektör liderlerinin katılımıyla 14 Mart tarihinde Washington DC'deki Ulusal Yapı Müzesi'nde gerçekleştirildi. Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, 2024 Laureate Ödülleri kapsamında 'Ticari Havacılık' alanında 'Liderlik Ödülü'nün sahibi oldu. Güliz Öztürk; bu önemli ödüle, şirketin güçlü finansal sonuçlarının yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitlilikle ilgili öncü ve ilham verici çalışmaları nedeniyle layık görüldü.
6 ana kategoride verilen Aviation Week Network Laureate Ödülleri; 65 yılı aşkın süredir havacılık, uzay ve savunma alanlarındaki bireylerin ve ekiplerin olağanüstü başarılarını takdir ediyor. Bu başarılar; havacılık ve uzayda ilerleme, değişim ve liderlik için çabalama konusunda ilham veren keşif, yenilikçilik ve vizyon ruhunu somutlaştırıyor. - İSTANBUL
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CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, TÜVTÜRK istasyonlarında 2023 yılında 12 milyon 159 bin 664 aracın muayeneye girdiğini belirterek, araç sahiplerinin 2023 yılında iki kez MTV ödeyerek yaşadığını ve TÜVTÜRK'e toplamda 13 milyar 540 milyon 62 bin 67 lira ödediğini açıkladı. Bu miktar, 2024 Cumhurbaşkanlığı bütçesinden fazla ve 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesinin iki katı kadar. Başevirgen, TÜVTÜRK'ün vatandaşlardan aldığı tutarın birçok kamu kurumunun bütçesinden daha fazla olduğunu belirtti.
TÜKODER Erzurum Şube Başkanı Gamze İspirli, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve özellikle tüketici hakları konusundaki eğitim programlarına yoğunlaştıklarını belirtti. İspirli, tüketici bilincinin artması için yapılan eğitimlerin devam ettiğini ve tüketicilerin fahiş fiyatlar konusunda mağdur olmaması için piyasa araştırması yapmalarının önemine değindi.
Niğde Valisi Cahit Çelik, Tüketici Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüketicinin korunmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Çelik, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve haklarına sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, bilinçli tüketici eğitimlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin önemine değindi.
Ramazan Ayı'nın gelmesiyle birlikte Eskişehir'de iftar ve sahur alışverişine çıkan vatandaşlar semt pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Esnafın işleri artarken, Ramazan Ayı boyunca daha da yoğunlaşması bekleniyor.
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, gıda ürünlerinin ihracatının sürekli arttığını belirtti. Kopuz, dünya çapında savunma, enerji ve gıda alanındaki yatırımların arttığına dikkat çekerek, Türkiye'nin tarım konusundaki sorunlar için hızla harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, tarımsal kuraklık tehlikesinin göz ardı edilmemesi ve tarımsal yatırım ortamının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Zonguldak'ta Ramazan ayının ilk günlerinde balıkçıların denize çıkmaması nedeniyle tezgahlar boş kaldı. Ancak balıkçılar yeniden denize açıldı ve balık tezgahlara geri döndü. İstavrit 60 lira, mezgit ise 100 liradan alıcı buldu. Vatandaşlar ise istavritin uygun fiyatı nedeniyle daha çok ilgi gösterdi.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yabancı yatırımcıların Türkiye'nin dezenflasyon programına olan inancının seçimlerin ardından daha da pekişeceğini ve kredi derecelendirme kuruluşlarından not artışlarının geleceğini belirtti. Avdagiç ayrıca, Türkiye'nin enflasyonla mücadelede tarihi bir dönüm noktasından geçtiğini ve cari açıktaki düşüş eğiliminin devam edeceğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı DSİ, Türkiye'nin 8,5 milyon hektarlık sulanabilir tarım alanının 7,52 milyon hektarını 3 yıl içinde suyla buluşturmayı amaçlıyor. Bu sayede toplumun gıda ihtiyacı karşılanacak, istihdam korunacak ve hayat standardı yükseltilecek.
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