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Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane, TÖSHİD Başkanı olarak yeniden seçildi - Son Dakika
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Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane, TÖSHİD Başkanı olarak yeniden seçildi

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden Başkan seçildi. Nane, Türk sivil havacılığının potansiyeline güvendiklerini ve sektörün sürdürülebilir gelişimi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane, TÖSHİD Başkanı olarak yeniden seçildi
21.12.2023 - 11:54,
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Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden Başkan seçildi.

Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği'nin (TÖSHİD) yeni yönetim ve denetim kurulunun belirlendiği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20 Aralık'ta gerçekleştirildi. Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane; Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında yeniden TÖSHİD Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. TÖSHİD'in Mehmet Tevfik Nane'nin başkanlığındaki yeni yönetim kurulu; Mehmet Erdoğan (Başkan Yardımcısı), Hacı Say (Başkan Yardımcısı), Tuncay Eminoğlu (Genel Sekreter), Şükrü Can (Muhasip Üye), Ali Sedat Özkazanç (Üye) ve Mehmet Bostan'dan (Üye) oluşuyor.

"ÜLKEMİZİN VE SİVİL HAVACILIĞIMIZIN POTANSİYELİNE GÜVENİYORUZ"

TÖSHİD Başkanı Mehmet Tevfik Nane açıklamasında "Bir kez daha bu önemli göreve seçilmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyor, tüm üyelerimize en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Türk sivil havacılığının tüm paydaşları olarak, en zorlu zamanlarda dahi, büyük bir özveriyle görevlerimizi icra etmeye devam ediyoruz. Türkiye; coğrafi ve tarihi hazineleri, merkezi konumu, uygun fiyata kaliteli hizmet anlayışı, gelişmiş havaalanı altyapısı ve yüksek hava yolu koltuk kapasite arzı sayesinde konforlu ve çok seçenekli ulaşım imkanı sunan bir ülke. Biz de ülkemizin ve sivil havacılığımızın potansiyeline güveniyoruz. Üye şirketlerimizle birlikte, sektörümüzün sürdürülebilir gelişimi için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane, TÖSHİD Başkanı olarak yeniden seçildi - Son Dakika
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