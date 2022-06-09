Pegasus, Rize-Artvin Havalimanı seferlerini başlatıyor - Son Dakika
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Pegasus, Rize-Artvin Havalimanı seferlerini başlatıyor

09.06.2022 20:25
Pegasus, Rize-Artvin Havalimanı seferlerini başlatıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Rize-Artvin Havalimanı'nda Pegasus Hava Yolları da seferlerine başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Rize-Artvin Havalimanı'nda Pegasus Hava Yolları da seferlerine başlıyor.

14 Mayıs Cumartesi günü açılışı yapılan Türkiye'nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'na Pegasus Hava Yolları, 3 Temmuz tarihinden itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan günde tek sefer olmak üzere haftada 5 gün uçuş gerçekleştirecek. Ağustos ayından itibaren ise haftanın 7 günü çift taraflı olarak seferlerine devam edecek.

İlk uçuş 3 Temmuz'da

Pegasus'un duyurusunda, 3 Temmuz'da gece saat 03: 15'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rize'ye ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Pegasus aynı gün Rize-Artvin Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen'e ise ilk uçuşunu sabah saat 05: 25'de gerçekleştirecek. Pegasus, Ağustos ayından itibaren ise haftanın 7 günü Sabiha Gökçen'den Rize'ye gece saat 02: 45'de, Rize'den Sabiha Gökçen'e ise sabah 04: 55'de uçuşlarını gerçekleştirecek. - RİZE

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Kaynak: İHA

Pegasus Hava Yolları, Pegasus, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pegasus, Rize-Artvin Havalimanı seferlerini başlatıyor - Son Dakika

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