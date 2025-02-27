Pegasus'tan Yerli NEOPORT Otobüsleri - Son Dakika
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Ekonomi

Pegasus'tan Yerli NEOPORT Otobüsleri

Pegasus\'tan Yerli NEOPORT Otobüsleri

Pegasus, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yerli üretim BMC NEOPORT otobüslerini hizmete aldı.

27.02.2025 11:09
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Pegasus Hava Yolları, yolcu güvenliği ve konforunu artırmak amacıyla dünyanın sayılı, Avrupa'nın önde gelen apron otobüsü üreticilerinden BMC tarafından geliştirilen yerli üretim NEOPORT apron otobüslerini Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hizmete aldı.

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 6 adet yerli üretim BMC NEOPORT apron otobüsünü filosuna katarak, yolcu taşımacılığında güvenlik ve konfor standartlarını yükseltiyor. Dünyanın sayılı, Avrupa'nın önde gelen apron otobüsü üreticilerinden BMC tarafından özel olarak tasarlanan bu yeni otobüslerle şirket, havacılıkta yenilikçi çözümleri benimseyerek misafir deneyimini iyileştirme hedefini bir adım daha ileri taşıdığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, BMC tarafından şirkete özel tasarlanan ve şirketin kurumsal renklerine uygun olarak üretilen NEOPORT apron otobüsleri, uçak ile terminal arasındaki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için geliştirildi. Bu araçlar, geniş kapasitesi ve ergonomik yapısıyla Pegasus misafirlerine daha keyifli bir yolculuk imkanı sunuyor.

Türk mühendislerinden gelişmiş teknoloji ve ergonomi

BMC'nin Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 14 metre uzunluğundaki NEOPORT otobüsleri, tam alçak tabanlı ve her iki yöne yatabilen yapısıyla yolcu iniş-binişini kolaylaştırıyor. Ön bölüme konumlandırılan son teknoloji motor, kabin içinde geniş ve ferah bir yolcu alanı sunuyor. 12 oturan ve 98 ayakta olmak üzere toplam 110 yolcu kapasitesiyle sınıfının lideri olan NEOPORT, gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde titreşimi minimuma indirerek yolcu ve sürücü konforunu üst seviyeye taşıyor.

Yerli üretime destek

BMC iş birliğiyle hayata geçirilen bu yatırımın, Pegasus'un yolcu taşımacılığında güvenlik ve konfora verdiği önemi yansıttığı, yerli üretimi destekleme konusundaki kararlılığını da ortaya koyduğu belirtildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Pegasus'tan Yerli NEOPORT Otobüsleri - Son Dakika

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