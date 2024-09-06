Ekonomi

Pelitalan Kırsal Kalkınma Merkezi süt ürünleri üretim merkezi oluyor. Manisa Büyükşehir Belediye ile birlikte yürütülecek çalışmayla halka maliyetine süt ürünlerinin satışının yapılacağını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, üretime de kısa sürede başlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Yunusemre Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında gerçekleştirildi. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda yapılan toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 2 oturum halinde 36 maddenin görüşüldüğü toplantıda Pelitalan Kırsal Kalkınma Merkezi'nin Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ortak kullanılması için protokol yapılmasına ilişkin madde meclis gündemine geldi. Maddeye ilişkin bilgi veren Başkan Balaban, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek Pelitalan'da atıl durumda olan Kırsal Kalkınma Merkezi'ni mandıracılık adı altında peynir üretimi yaparak halka maiyetine satılması için yeri bizden talep ederek bu işi birlikte yapmamızı istedi. Burada süt ürünlerinin üretimi yapılacak. Bu merkezi daha da işler hale getireceğiz. Güzel bir proje olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Pazar yerleri yeniden oda yönetimine emanet

Meclisin ikinci oturumunda belediye sorumluluğunda bulunan pazar yerleri ile ilgili belediye ve Pazarcılar Odası ile yapılacak pazaryerleri tahsis protokolü için Belediye Başkanı Semih Balaban'a yetki verilmesi maddesi görüşüldü. Maddeye ilişkin bilgi veren Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, "Belediye gelirlerinden biri de pazaryerleri. Daha önceki 10 yıllık uygulamada pazar yerleri oda yönetimine verilmiş. Fakat sonra belediye bünyesine alınarak gelir kalemine yazılmış. Biz de daha önce AK Partili yönetimin yaptığı uygulamayı yaparak pazaryerlerimizi Pazarcılar Odası'na emanet ediyoruz. Elbette zabıta kontrolü bizde olmak kaydıyla. Bununla ilgili belediye başkanımıza yetki vereceğiz" dedi.

Madde CHP, AK Parti ve İYİ Parti'nin kabul; MHP'nin çekimser oyu ile kabul edildi. Meclis toplantısında söz alan Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç da mahalle meclislerinin kuruluşu hakkında bilgi verdi, yönetimini tanıttı. Ekim ayı meclis toplantısı 1 Ekim Salı günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA