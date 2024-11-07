PENTA Teknoloji, cirosunu %40 artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

PENTA Teknoloji, cirosunu %40 artırdı

PENTA Teknoloji, cirosunu %40 artırdı

PENTA Teknoloji, 2024'ün ilk dokuz ayında 16,8 milyar TL ciro elde ederek %40 büyüdü.

07.11.2024 10:15
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PENTA Teknoloji, 2024 yılının ilk dokuz ayında konsolide cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artırarak 16,8 milyar TL'ye ulaştırdı. Aynı dönemde brüt karını 1,2 milyar TL'ye yükselten şirketin FAVÖK'ü yüzde 11'lik artışla 681 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 4 olarak gerçekleşti. Şirket bu dönemde 243 milyon TL vergi öncesi kar elde etti.

Finansal sonuçlarla ilgili açıklamalarda bulunan Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, "Sektördeki katma değerli yenilikçi konumumuzu finansal performansımızla güçlendirirken, istikrarlı büyümemizi 'Tüm paydaşların mutluluğu' vizyonu ile sürdürüyoruz. 2024 yılında, iş ortaklarımızla olan bağlarımızı daha da güçlendirmeyi ve ihtiyaç duydukları ürünlere tek kanaldan ve güvenle erişmelerini sağlamayı planlamıştık. Yılın son çeyreğine girdiğimiz bu dönemde, bu hedeflerimize başarıyla ulaştığımızı görmek bizleri mutlu ediyor. Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlarken aynı zamanda iş ortaklarımıza benzersiz hizmetler sunmaya devam ediyor, dijitalleşmeyi iş süreçlerimizin merkezine alarak, verimliliği ve inovasyonu artırmak adına önemli adımlar atıyoruz. Türkiye'nin öncü katma değerli teknoloji şirketi olarak Kasım ayında 34'üncü yılımızı kutlarken, sürekli gelişim odağımız, yeniliklere açık olma kabiliyetimiz ve değerlerimizle uzun yıllar boyunca başarılı projelere imza atacağımıza inanıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi PENTA Teknoloji, cirosunu %40 artırdı - Son Dakika

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