Perakende Günleri'nde dijital dönüşüme odaklanıldı

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Perakende Günleri'nde (PG22) yerli ve yabancı katılımcılarla sektörün dijital dönüşümüne odaklanıldı.

Etkinliğe, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Boyner Büyük Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan, Teknosa CEO'su Sitare Sezgin, CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, Huawei Mobil Servisleri Avrupa Başkan Yardımcısı Dr. Jaime Gonzalo gibi iş dünyasından önemli isimler katıldı.

Bu yıl, PG22'de sektörün oda noktası dijital dönüşüm oldu. Bu kapsamda, geleneksel perakendeyi göz ardı etmeden, teknolojik yeniliklerin nasıl uygulanacağını masaya yatırıldı.

Etkinlikte, sektörün en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Perakende Güneşi Ödülleri de sahiplerini buldu. Gıda Perakendesinin Lideri Ödülü'nü BİM CEO'su Galip Aykaç, Gıda Dışı Perakendenin Lideri Ödülünü Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, Yeme İçme Sektörü Lideri Ödülünü Allpoints Restaurant Group Kurucu Ortağı Ayhan Çarıkçılar kazandı. E- Ticaretin Lideri Ödülünü Getir'in Kurucu Ortaklarından Tuncay Tütek alırken, Alışveriş Merkezlerinin Lideri Ödülü ise sektörün duayen isimlerinden Nuri Aka, Malik Kubilay ve Mazhar Vardar'a verildi.

Dijital Dönüşüm Başarı Ödüllerini ise Damat Tween, KARGOMsende, LC WAIKIKI, Migros, Paşabahçe Mağazaları ve Yataş kazandı.