Tüik: Perakende Satış Hacmi Yıllık Yüzde 2,5 Arttı - Son Dakika
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Tüik: Perakende Satış Hacmi Yıllık Yüzde 2,5 Arttı

13.05.2022 10:03
Tüik: Perakende Satış Hacmi Yıllık Yüzde 2,5 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı.

TÜİK, perakende satış hacmi ve perakende ciro verilerini açıkladı. Buna göre; sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,7 artarken otomotiv yakıtı satışları yüzde 12,4 azaldı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 0,3 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,1 artarken otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,1 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 90,5 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro, 2022 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 80,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 79,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 150,5 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE7,6 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 7,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,4 arttı.

Tüik: Perakende Satış Hacmi Yıllık Yüzde 2,5 Arttı
Tüik: Perakende Satış Hacmi Yıllık Yüzde 2,5 Arttı

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi Tüik: Perakende Satış Hacmi Yıllık Yüzde 2,5 Arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüik: Perakende Satış Hacmi Yıllık Yüzde 2,5 Arttı - Son Dakika
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