Perakende tedarik zinciri için yeni yönetmelik taslağı - Son Dakika
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Perakende tedarik zinciri için yeni yönetmelik taslağı

06.07.2026 14:10
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Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette tedarik zincirini güçlendirmek, kadın kooperatiflerini desteklemek ve temel gıda ürünlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla hazırladığı yönetmelik değişikliği taslağını ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açtı.

Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette tedarik zincirini güçlendirmek, kadın kooperatiflerini desteklemek ve temel gıda ürünlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla hazırladığı yönetmelik değişikliği taslağını ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açtı.

Ticaret Bakanlığı, perakende ticaret sektöründe adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapının güçlendirilmesi amacıyla hazırladığı "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik" değişikliği taslağını ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açtı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uygulamada elde edilen deneyimler ile sektörden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlanan taslak düzenlemeyle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, yerel ekonominin desteklenmesi, kadın emeğinin ekonomik değerinin artırılması ve vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun şartlarda ulaşmasının sağlanması amaçlanıyor.

Taslak kapsamında yönetmeliğin adının, kapsamını daha doğru yansıtacak şekilde "Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik" olarak değiştirilmesi planlanıyor. Ayrıca yönetmeliğin amaç ve kapsam bölümlerine üretici ve tedarikçi kavramlarının eklenmesi, "üretici", "tedarikçi" ile "otuz gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünü" tanımlarının da yeniden düzenlenmesi öngörülüyor.

Düzenlemeyle ticari faaliyetlerde ödeme sürelerinin daha hızlı ve kesin şekilde belirlenebilmesi amacıyla KOBİ tespit süreçlerinin kolaylaştırılması hedeflenirken, bu kapsamda Ticaret Bakanlığı bünyesinde bir sorgulama ekranı oluşturulması planlanıyor.

Taslakta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri doğrultusunda 2025 yılının "Kooperatifler Yılı" ilan edilmesi kapsamında, zincir marketlerde ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatiflerin yöresel ürünlerine raflarda öncelik verilmesi de öngörülüyor. Böylece kadın emeğinin doğrudan desteklenmesi ve kadınların ekonomik hayata katılımının artırılması hedefleniyor.

Öte yandan, vatandaşların temel gıda maddelerinden biri olan ekmeğe daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesini sağlamak amacıyla kitlesel ekmek üretimi yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik yeni düzenlemelerin de hayata geçirilmesi planlanıyor.

Ticaret Bakanlığı, hazırlanan yönetmelik değişikliği taslağının ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açıldığını belirterek, düzenlemeyle perakende ticaret sektöründe daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapının oluşturulmasının amaçlandığını bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Perakende tedarik zinciri için yeni yönetmelik taslağı - Son Dakika

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