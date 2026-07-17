Pervari'de Milyonlarca Bal Arısı Üretiyor - Son Dakika
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Pervari'de Milyonlarca Bal Arısı Üretiyor

Pervari\'de Milyonlarca Bal Arısı Üretiyor
17.07.2026 09:43
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Siirt'in Pervari ilçesinde Herekol Dağı, yaz boyunca bal arılarına ev sahipliği yapıyor.

Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı ve etekleri, yaz mevsiminde milyonlarca bal arısına ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden biri olan bölgede, arıcılar binlerce kovanla karakovan ve fenni kovan balı üretimi için yoğun mesai harcıyor.

Yaklaşık 2 bin 600 rakımdaki Herekol Dağı, zengin bitki örtüsü ve endemik florasıyla bal üreticilerinin gözde noktaları arasında yer alıyor. Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamının da etkisiyle farklı illerden gelen arıcılar, kovanlarını dağın eteklerine konuşlandırarak üretim sezonunu sürdürüyor. Özellikle geven, kekik, ada çayı, tütsü ve çok sayıda yabani bitkiden nektar toplayan milyonlarca arı, Pervari balının kendine özgü aroma ve kalitesinin oluşmasına katkı sağlıyor. Arıcılar, sezon sonunda elde edilecek balın verimli olmasını bekliyor.

Siirt'te gezginci arıcılık yapan Mesut Çetin, Pervari'nin Türkiye'nin en önemli bal üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "Bulunduğumuz bölgenin rakımı yaklaşık 2 bin 600 metre. Tamamen doğal ve temiz bir havası var. Kendine özgü endemik bitki çeşitliliği bulunuyor. Ada çayı, kekik, geven ve çok sayıda yabani bitki arılar için önemli nektar kaynağı oluşturuyor. Her yıl arılarımızı buraya getiriyoruz. Dededen kalma mesleğimizi sürdürüyoruz. Eylül ayında bal hasadını yaptıktan sonra tekrar göç ediyoruz" dedi.

Pervari'nin Karasu köyünden arıcı Lütfi Yiğit ise her yıl haziran ayının ortalarından itibaren Herekol Dağına çıktıklarını ifade ederek, "Arılarımızı her yıl Herekol Dağı'na getiriyoruz. Yaklaşık dört ay boyunca burada üretim yapıyoruz. Ekim ayının ortalarında bal sağımını tamamlayıp köyümüze dönüyoruz. Hasat ettiğimiz balı tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Herkese şifa olmasını diliyorum" diye konuştu.

Herekol Dağının zengin florasında üretilen ve kalitesiyle öne çıkan Pervari balı, her yıl Türkiye'nin birçok iline gönderilirken, bölgedeki arıcılık faaliyetleri hem yöre ekonomisine hem de istihdama önemli katkı sağlıyor. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Pervari'de Milyonlarca Bal Arısı Üretiyor - Son Dakika

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