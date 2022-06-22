Pestisit kullanımı denetim altında - Son Dakika
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Pestisit kullanımı denetim altında

22.06.2022 11:26
Pestisit kullanımı denetim altında

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2022 Yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı çerçevesinde Sarıcakaya ilçesindeki çiftçiler bilgilendirildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2022 Yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı çerçevesinde Sarıcakaya ilçesindeki çiftçiler bilgilendirildi.

Genel olarak tarım ilaçları olarak bilinen pestisit eğitimi, Sarıcakaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün de ortağı olduğu proje ile Sarıcakaya Kaymakamlığı ve Japon Hükümeti tarafından uygulanan hibe programıyla verilen destekle tadilatı yapılarak Kadın Çiftçi Eğitim Merkezine dönüştürülen Mayıslar mahallesinde hizmet binasında gerçekleştirildi. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personeli tarafından yapılan toplantıda çiftçilere zirai mücadele ilaçlarının çevre ve insan sağlığına etkileri, kalıntı nedir, kalıntı problemini önlemek için neler yapılmalı, Türk Gıda Kodeksi Maximum Kalıntı Limitleri gibi konularda bilgiler verildi.

Gündüz saatlerindeki yoğun iş programı göz önünde bulundurularak saat 21: 30 da başlayan toplantıya çiftçilerin yoğun katılım sağlandı. İlgiyle takip edilen toplantıda çiftçileri tarafından özellikle yaprağı yenilen sebzelerle ilgili ruhsatlı zirai mücadele ilacının bulunulmadığı; benzer konularda bu tür bilgilendirme toplantılarına ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Sarıcakaya, Hisarcık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pestisit kullanımı denetim altında - Son Dakika

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