İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor - Son Dakika
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İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor

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İsrail\'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
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İsrail ordusunun Gazze'de Filistinli sivillere yönelik korkunç bir infaz yöntemi uyguladığı ortaya çıktı. Filistinlileri telefonla arayan İsrailli subaylar, "Ya çatıya çık ya da ailenle birlikte ölürsün" diyerek tehdit ediyor. Ailelerini kurtarmak için çatıya çıkan sivillerin ise İHA saldırılarıyla öldürüldüğü öğrenildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında Filistinli sivillere yönelik uyguladığı yeni bir yöntem dehşete düşürdü. Gazzeli kaynakların aktardığına göre İsrailli subaylar, telefonla aradıkları Filistinlileri ailelerini öldürmekle tehdit ederek evlerinin çatısına çıkmaya zorladı. Ailesinin hayatını kurtarmak için çatıya çıkan Ethem Maruf adlı Filistinli, insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi.

"YA ÇATIYA ÇIK YA DA AİLENLE BİRLİKTE ÖLECEKSİN"

Gazzeli yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusunda görevli olduğu belirtilen bir subay, Filistinli Ethem Maruf'u telefonla arayarak kendisine iki seçenek sundu.

Subay, Maruf'tan Şalha ailesine ait evin çatısına tek başına çıkmasını istedi. Bu talebi kabul etmemesi halinde ise bulunduğu evin ailesiyle birlikte bombalanacağını söyledi.

Ailesinin hayatını kurtarmak isteyen Maruf, tehdidin ardından evin çatısına çıktı. Filistinli sivil kısa süre sonra düzenlenen İHA saldırısında hayatını kaybetti.

AİLESİYLE TEK TEK VEDALAŞIP ÇATIYA ÇIKTI

Filistinli gazeteci Ebu Firas'ın aktardığı bir başka olayda da benzer bir tehdit yaşandı. Paylaşılan telefon görüşmesi kayıtlarına göre İsrail ordusuna mensup olduğunu söyleyen bir kişi, aradığı Filistinli sivile, "Burası İsrail Savunma Kuvvetleri. İki seçeneğin var: Ya çatıya ya evin dışına çık." dedi.

Filistinli sivilin neden hedef alındığını öğrenmeye çalışması üzerine telefondaki kişi, "Fazla konuşma. Çatıya çık yoksa evi ailen içindeyken bombalayacağız." ifadeleriyle tehdidini sürdürdü. Ailesiyle tek tek vedalaşan Filistinli, "Tamam, çatıya çıkacağım. Hasbunallahu ve ni'mel vekil." diyerek kendisinden isteneni kabul etti. Söz konusu kişi çatıya çıkmasının ardından düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi.

İNFAZ YÖNTEMİ BAŞKA SİVİLLERE DE UYGULANDI

Gazzeli kaynaklar, Filistinli sivillerin ailelerinin öldürülmesi tehdidiyle evlerinin çatısına çıkmaya zorlandığı benzer olayların daha önce de yaşandığını aktardı.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının, bu yöntemle çatıya çıkan kişileri hedef aldığı ileri sürülürken, söz konusu uygulamanın birden fazla olayda kullanıldığı savunuldu.

Ancak telefon görüşmelerinin gerçekliği, tehditlerin kimler tarafından yapıldığı ve olayların aynı yöntemle gerçekleştirildiği henüz bağımsız olarak doğrulanamadı.

CEBALİYE'DEKİ SALDIRIYA İLİŞKİN YENİ AYRINTILAR

16 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye Mülteci Kampı'nda, Şalha ailesine ait evin çatısına düzenlenen İHA saldırısında bir Filistinlinin hayatını kaybettiği yerel haberlerde de yer aldı.

Bununla birlikte bazı haberlerde hayatını kaybeden kişinin adı Ethem Maruf, bazılarında ise Adhem Halil Maruf olarak aktarılıyor. Olayın telefonla tehdit edilerek gerçekleştirildiği iddiası ise ayrıca doğrulanmayı bekliyor.

Sivillerin ailelerine yönelik ölüm tehdidiyle hedef olmaya zorlanması, doğrulanması halinde uluslararası insancıl hukuk bakımından ciddi ihlal iddialarını gündeme getirebilecek nitelikte.

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