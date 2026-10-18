Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi - Son Dakika
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Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi

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Fransa'da ülke geneline yayılan protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Gösterilerde 1200'den fazla kişi gözaltına alınırken, 150 polis yaralandı. Limoges'ta tarihi belediye binası ateşe verildi, Bordeaux'da valilik konutu basıldı. Paris dahil birçok kentte araçlar yakılıp mağazalar yağmalanırken, 17 yaşındaki bir genç elini kaybetti. Cumhurbaşkanı Macron, şiddet olaylarına karışanların cezalandırılacağını açıkladı.

Fransa'da hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki sorunlara karşı düzenlenen protestolar, ülke genelinde şiddet olaylarına dönüştü. Başkent Paris başta olmak üzere çok sayıda kentte göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşanırken, yüzlerce iş yeri yağmalandı, araçlar ateşe verildi ve kamu binaları hedef alındı. Son açıklamalara göre gözaltı sayısı 1200'e yükselirken, 150 polis yaralandı. Limoges kentindeki 143 yıllık belediye binasının büyük bölümü yangında kullanılamaz hale geldi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olaylara karışanların cezalandırılacağını açıkladı.

FRANSA'DA GÖZALTI SAYISI 1200'E YÜKSELDİ

Fransa'da 17 Ekim Cumartesi günü düzenlenen kitlesel protestoların ardından bilanço ağırlaştı. Başbakan Sebastien Lecornu, ülke genelinde yaşanan olaylarda 1200 kişinin gözaltına alındığını ve 150 polisin yaralandığını duyurdu.

Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi

İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki gösterilere yaklaşık 550 bin kişinin katıldığını açıklarken, protestolara destek veren Genel İş Konfederasyonu (CGT) katılımcı sayısının 800 bine ulaştığını bildirdi.

Başkent Paris'in yanı sıra Marsilya, Lyon, Bordeaux, Nice, Lille, Nantes, Toulouse ve Strasbourg gibi kentlerde de şiddet olayları yaşandı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ederken, bazı gruplar güvenlik güçlerine taş ve havai fişeklerle karşılık verdi.

143 YILLIK BELEDİYE BİNASI ALEVLER İÇİNDE KALDI

Protestoların en ağır hasara yol açtığı yerlerden biri Limoges kenti oldu. 1883 yılında hizmete açılan tarihi belediye binası, yüzleri maskeli kişilerin saldırısının ardından ateşe verildi.

Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi

Önce belediye binasının önündeki polis aracını yakan saldırganlar, daha sonra camları kırarak binaya girdi. Kısa sürede büyüyen yangın tarihi yapının büyük bölümünü sardı.

Bölge yetkilisi Maurice Barate, yangın nedeniyle binanın çatısının alt katların üzerine çöktüğünü, batı kanadı dışında yapının büyük bölümünün ağır hasar aldığını açıkladı. İlk değerlendirmelere göre tarihi binanın yaklaşık üçte ikisi yangından etkilendi.

İtfaiye ekipleri alevlerin binanın tamamına yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcarken, çevrede toplanan vatandaşlar yangını endişeyle izledi.

Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi

VALİLİK KONUTU BASILDI, ÖZEL POLİS BİRİMİ DEVREYE GİRDİ

Bordeaux kentinde ise gösterilerin ardından bazı gruplar Gironde Valiliğine ait resmi konuta girdi. Binanın kapısını zorlayarak içeri giren saldırganlar, bahçede yangın çıkardı ve içeride büyük hasara neden oldu.

Olayların büyümesi üzerine Fransa'nın özel polis müdahale birimi RAID bölgeye sevk edildi.

Bordeaux'da 15'i güvenlik görevlisi, 8'i gösterici olmak üzere 23 kişinin yaralandığı, 55 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Kentteki Sainte-Catherine Caddesi'nde bulunan çok sayıda mağaza da yağmalandı. Bir spor mağazasında çıkan yangın binanın cephesine sıçrarken, çevredeki iş yerlerinde ciddi maddi hasar meydana geldi.

PARİS'TE ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ, MAĞAZALAR YAĞMALANDI

Başkent Paris'te günün ilk saatlerinde büyük ölçüde sakin geçen yürüyüşler, akşam saatlerinde yerini şiddet olaylarına bıraktı.

Yüzleri maskeli gruplar, bazı mağazaların güvenlik kameralarını etkisiz hale getirdikten sonra vitrinlerini kırarak içeri girdi. Çok sayıda iş yeri yağmalanırken, park halindeki araçlar ateşe verildi.

Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire, kentte bazı sokakların büyük yıkıma uğradığını belirtti.

Benzer olaylar Marsilya, Lille, Nantes ve Strasbourg'da da yaşandı. Lyon'da turizm ofisi ateşe verilirken, farklı kentlerde belediye binaları ve kamu kurumları saldırıların hedefi oldu.

Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi

17 YAŞINDAKİ GENÇ ELİNİ KAYBETTİ

Protestolar sırasında yaşanan en ağır yaralanmalardan biri Saint-Etienne kentinde meydana geldi. 17 yaşındaki bir genç, polisin kullandığı müdahale mühimmatının patlaması sonucu sağ elini kaybetti. İlk bilgilere göre gencin yerde bulunan mühimmatı eline almasının ardından patlama gerçekleşti.

Olay, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahale yöntemlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Polis müdahaleleriyle ilgili çeşitli şikayetlerin de incelemeye alındığı bildirildi.

MACRON'DAN SERT AÇIKLAMA: CEZALANDIRILACAKLAR

Ülke genelinde yaşanan olayların ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan açıklama geldi.

Macron, kamu binalarına ve iş yerlerine saldıran, yağmalama ve tahribat olaylarına karışan kişilerin yargı önüne çıkarılacağını ve cezalandırılacağını belirtti.

Başbakan Sebastien Lecornu da protestolar sırasında yaşanan şiddeti sert sözlerle eleştirdi. Lecornu, hiçbir grubun şiddet yoluyla siyasi gündemini topluma dayatamayacağını vurguladı.

İçişleri Bakanı Laurent Nuñez ise kamu binalarına ve polis merkezlerine yönelik saldırılarda organize hareket eden grupların bulunduğunu savundu. Nuñez, yaşanan olaylara rağmen olağanüstü hal ilan edilmesinin o aşamada gündemde olmadığını açıkladı.

PROTESTOLAR NEDEN BAŞLADI?

Fransa'daki protestolar, eğitim sistemindeki sorunlara karşı öğrencilerin başlattığı eylemlerin ardından genişledi. Okullardaki personel eksikliği, yetersiz eğitim imkanları ve kamu hizmetlerindeki aksaklıklara yönelik tepkilere, hayat pahalılığı ve konut maliyetlerinden şikayetçi olan farklı kesimler de katıldı.

Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi

Sendikaların destek verdiği gösteriler, zamanla ülke genelinde geniş katılımlı yürüyüşlere dönüştü. 2018 yılında akaryakıt fiyatları ve yaşam maliyetlerine karşı başlayan Sarı Yelekliler hareketinden bazı gruplar da protestolara destek verdi.

FRANSA'DA SİYASİ GERİLİM TIRMANIYOR

Fransa'da 2027 yılında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yaşanan olaylar, ülkedeki siyasi tartışmaları da alevlendirdi.

Aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, radikal sol grupları gösterilerdeki şiddeti körüklemekle suçlarken, solcu siyasetçi Jean-Luc Melenchon polis müdahalelerini eleştirdi. Melenchon, yağmalama ve kundaklama olaylarını da kınadı.

Ülke genelinde güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer saldırı ve yağmalama olaylarına karışan kişilerin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Son açıklanan 1200 gözaltı ve 150 yaralı polis bilançosunun ardından, olayların yol açtığı maddi hasarın boyutunun belirlenmesi bekleniyor.

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    Yorumlar (2)

  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Sömürü ve soykırım yapan ülkelerin yıkılışı yakındır. ARTIK HALKIN DİRENİŞİNİN KARŞISINDA HİÇ BİR ZALİM YÖNETİM DURAMACAK, ÖZELLİKLE BATI HALKI KENDİ YÖNETİMLERİNİN NE KADAR ŞEYTANÎ OLDUĞUNU BİZLERDEN DAHA İYİ GÖRÜYOR. 1 0 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Napolyanın ruhu gelmişir 0 0 Yanıtla
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