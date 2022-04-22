Petlas Motorsport'un geliştirdiği ralli lastiği ilk sınavını başarıyla verdi - Son Dakika
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Petlas Motorsport'un geliştirdiği ralli lastiği ilk sınavını başarıyla verdi

22.04.2022 16:23
Petlas Motorsport'un geliştirdiği ralli lastiği ilk sınavını başarıyla verdi

Petlas Motorsport ekibinin 2 yıl boyunca sürdürdüğü AR-GE faaliyetleri ve farklı koşullarda yapılan uzun testler sonucu geliştirilen Türkiye'nin ralli lastiği ilk sınavını başarıyla verdi.

Petlas Motorsport ekibinin 2 yıl boyunca sürdürdüğü AR-GE faaliyetleri ve farklı koşullarda yapılan uzun testler sonucu geliştirilen Türkiye'nin ralli lastiği ilk sınavını başarıyla verdi.

Petlas açıklamasına göre, Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası Bodrum ayağında Castrol Ford Team Türkiye takımından Hakan Gürel–Çağatay Kolaylı ikilisi, Petlas ralli lastikleri ile TOSFED Ralli Kupası birinciliği ve kategori 2 birinciliğini elde etti.

Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve 67 otomobilin start aldığı ralli etkinliği ile Bodrum yaklaşık 3 bin kişiyi misafir etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Satış Direktörü Ahmet Candemir, etkinlikte AR-GE gücünün sportif rekabete aktarıldığı yarış lastiği geliştirme programı kapsamında Petlas'ın ilk yerli ralli lastiğini geliştirerek sporcuların hizmetine sunduklarını ifade etti.

Candemir, Türkiye'de dünya standardında geliştirilen ve üretilen yarış lastikleriyle ilk kez resmi bir parkurda yarışıp, podyumda birinciliğe ulaşmanın kendilerine büyük gurur ve heyecan verdiğini aktardı.

Yarış pistlerinde elde ettikleri tecrübeler ve her yarış sonrası aldıkları verilerle ralli lastiklerini geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Candemir, "Burada elde ettiğimiz deneyimi yol lastiklerimizi geliştirmede kullanmaya devam ediyoruz. Petlas Motorsport departmanımızla yürüttüğümüz yarış lastiği programımızda en büyük hayalimiz, bir Türk sporcunun Türkiye'nin lastiği PETLAS'la dünya şampiyonalarında yarışmasıdır." açıklamasında bulundu.

Farklı kategorilerde 5 araçta kullanılan Petlas ralli lastikleri ile düzenlenen Bodrum rallisinden kategori 2 birinciliği ile ayrılan Hakan Gürel de "Türkiye'nin en zorlu ve kırıcı ralli etaplarından biri olan Bodrum rallisinde Petlas yarış lastikleri hem dayanıklılık hem de performans olarak çok büyük bir sınav verdi ve başarıyla geçti. Tüm Petlas ailesine teşekkür ediyoruz." dedi.

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Araştırma Geliştirme, Türkiye, Bodrum, Ralli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Petlas Motorsport'un geliştirdiği ralli lastiği ilk sınavını başarıyla verdi - Son Dakika


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