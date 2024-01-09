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Petrol Fiyatları, Suudi Arabistan'ın Kesintisiyle Bir Ayın En Büyük Düşüşünü Yaşadı - Son Dakika
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Petrol Fiyatları, Suudi Arabistan'ın Kesintisiyle Bir Ayın En Büyük Düşüşünü Yaşadı

Petrol fiyatları, olağan Ocak-Şubat aylarındaki talep azlığı ve Suudi Arabistan'ın derin fiyat kesintisiyle bir ayın en büyük düşüşünü yaşadı. Suudi Arabistan'ın Şubat 2024'ten itibaren tüm bölgelerde petrol fiyatlarını düşüreceği bildirildi. An itibariyle Brent petrolün varil fiyatı 76 dolardan, WTI ham petrol 71 dolardan işlem görüyor.

Petrol Fiyatları, Suudi Arabistan\'ın Kesintisiyle Bir Ayın En Büyük Düşüşünü Yaşadı
09.01.2024 - 10:51,
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Petrol, olağan Ocak-Şubat aylarındaki talep azlığı ve Suudi Arabistan'ın derin fiyat kesintisiyle bir ayın en büyük düşüşünü yaşadı.

Petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Petrol, OPEC+ lideri Suudi Arabistan'ın fiyat kesintisi, Orta Doğu'daki karşılıklık, Kızıldeniz'deki endişeler piyasanın zayıfladığına dair işaretlerin etkisiyle yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine geriledi.

Suudi Arabistan'ın Şubat 2024'ten itibaren tüm bölgelerde petrol fiyatlarını düşüreceği bildirildi. Saudi Aramco'nun Asya pazarı için petrol fiyatını varil başına 2 dolar indireceği söyleniyor.

An itibariyle Brent petrolün varil fiyatı 76 dolardan, WTI ham petrol 71 dolardan işlem görüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Suudi Arabistan, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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