Petrol Lisansları İçin Sermaye Miktarları Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Petrol Lisansları İçin Sermaye Miktarları Belirlendi

EPDK, petrol piyasasında lisanslar için asgari ödenmiş sermaye miktarlarını 1,5 - 375 milyon lira arası olarak belirledi.

09.11.2024 09:46
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Petrol piyasasında rafinerici, iletim, depolama, işletme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansları için asgari ödenmiş sermaye miktarları 1 milyon 500 bin ila 375 milyon lira arasında belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), lisans başvuruları ile lisans sahiplerinin asgari ödenmiş sermayelerine ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, lisans başvurusunda bulunanların ve lisans sahiplerinin sağlaması gereken asgari ödenmiş sermaye miktarı ve konuyla ilgili diğer usul ve esaslar kararlaştırıldı.

Rafinerici, iletim, depolama, işletme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisans türleri için ödenmiş sermaye miktarı 1 milyon 500 bin ila 375 milyon lira arasında belirlendi.

Söz konusu sermaye miktarının, kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere, lisans başvuruları aşamasında sağlanması ve lisansları süresince korunması zorunlu kılındı.

Kurul kararı yayım tarihinde yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

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