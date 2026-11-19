Petrol Ofisi Grubunun Türkiye'de üretim, satış ve pazarlamasını üstlendiği TEXACO'nun ana sponsorluğunda yarışan TEXACO Team AMS, 2026 TCR European Endurance sezonunda Gen 1 kategorisinde pilotlar ve takımlar şampiyonluğunu kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Misano pistinde düzenlenen sezonun final yarışlarına katılan TEXACO Team AMS, mücadele ettiği üç kategoride de podyuma çıktı.

Gen 1 kategorisinde Berk Kalpaklıoğlu ile pilotlar ve takımlar şampiyonluğuna ulaşan ekip, Gen 2 kategorisi ve genel klasmanda Sinan Çiftçi ve Vedat Ali Dalokay ile ikincilik elde etti. Takım, DSG kategorisinde de podyumda yer aldı.

Değişken hava koşulları ve yoğun yağış altında gerçekleştirilen final yarışlarında, gece sürüşleri de sporcuların mücadelesini zorlaştırdı.

İtalya'daki Vallelunga, Slovakya'daki Slovakia Ring, İspanya'daki Valencia ve İtalya'daki Misano pistlerinde düzenlenen 2026 TCR European Endurance sezonu, dört ayakta toplam sekiz yarışla tamamlandı.

Sekiz takım ve 32 sporcunun katıldığı şampiyonada, birer saatlik dayanıklılık yarışlarında zorunlu pit stoplar ve pilot değişimleri uygulandı.

TEXACO Team AMS, genel klasmanı şampiyonun 3 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Takım, 2024'te elde ettiği genel klasman şampiyonluğunun ardından 2025 ve 2026 sezonlarında genel klasman ikincisi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grubu Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Murat Zengin, motor sporlarına verdikleri desteği yalnızca yarış sonuçları üzerinden değerlendirmediklerini belirtti.

Motor sporlarının teknoloji, inovasyon ve insan yeteneğinin gelişimi açısından önemli bir alan olduğunu ifade eden Zengin, "Bu hedefe ulaşma yolculuğunda sporcuların gelişimine katkı sağlayan, ekiplerin deneyim kazanmasına olanak tanıyan ve yeni nesillere ilham veren iş birliklerinin kalıcı başarıların temelini oluşturduğuna inanıyoruz. TEXACO Team AMS ile sürdürdüğümüz yol arkadaşlığını da bu anlayışın değerli bir parçası olarak görüyor, bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takım sorumlusu İbrahim Okyay da şunları kaydetti:

"Avrupa ve Türkiye'de gerçekleşen toplam 10 ayak ve 20 yarışla yoğun bir sezonu daha başarıyla geride bıraktık. Özellikle geçen hafta İstanbul Park'ta gerçekleştirilen ve Türkiye şampiyonluklarımızı ilan ettiğimiz yarışlardan yalnızca dört gün sonra İtalya'da TCR European Endurance finaline çıkmak bizim için oldukça zorlayıcıydı. Buna rağmen elde ettiğimiz sonuçlar ve ülkemize bir Avrupa şampiyonluğu daha kazandırmış olmanın gururu tüm takımımız için büyük bir mutluluk oldu."