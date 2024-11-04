Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye'den tamamen çekildi - Son Dakika
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Ekonomi

Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye'den tamamen çekildi

Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye\'den tamamen çekildi

Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarını tamamen kapatma kararı alan BP, Petrol Ofisi ile satış anlaşması gerçekleştirdi. BP'nin 111 yıllık Türkiye macerasının sona ermesiyle birlikte, istasyonların isimleri de değişecek.

04.11.2024 20:14
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111 yıllık Türkiye serüvenini sonlandırma kararı alan BP, Petrol Ofisi ile satış anlaşması yaptı.

BP, PETROL OFİSİ İLE ANLAŞMA YAPTI

111 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren BP, buradaki tüm operasyonlarını sonlandırma kararı aldı. Petrol Ofisi, BP'nin Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarını satın alım işlemini tamamladığını açıkladı. Bu süreçte BP Turkey Refining Limited ve BP Petrolleri AŞ'deki hisselerin yanı sıra, ATAŞ, Çekisan ve Ambarlı ortak girişim terminallerindeki payları da Petrol Ofisi'ne devredildi.

İSTASYONLARIN İSİMLERİ DEĞİŞECEK

Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu, işlemle ilgili olarak "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sektöre referans teşkil edecek bir işlemle karşılamaktan ötürü çok mutluyuz" açıklamasını yaptı. Öte yandan satın alma işlemiyle birlikte BP'nin tüm akaryakıt istasyonlarının isminin de değişeceği belirtildi.

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Son Dakika Ekonomi Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye'den tamamen çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • kuzeyli baba:
    İşte bu ekomimizin iyiye gittiğinin belirtisi 53 40 Yanıtla
  • Emrah Tuncer:
    Petrol ofisini Türk sanan akkoyunlar var ?????? 46 20 Yanıtla
  • Halis Çelik:
    evet ekonomimiz sonunda uçuşa geçti kapatalım gozümüzü 6 ay sonra uynsak acaba uzaya gidermiyiz 34 18 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    iyi olmuş bu satış 41 10 Yanıtla
  • Yusuf cihan:
    Akıllı adamlar elektrik dönemine adım atıldı büyük paraya satış yaptılar 29 8 Yanıtla
  • Yusuf cihan:
    Sıra shell de 25 5 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    110 yıllik vergi kaçırma macerası bitti drgilt mi Biritisengland Portland (BP) kaçın bakalım kaçın. Cehenneme gidinceye kadar kaçın. 19 7 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    ... Daha karpuz kesecadıkk BP nereye yaa! 18 7 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz:
    petrol ofisi 2017den beri hollandalı firmanın sevinenlere duyurulur bizlik bir durum yok yabancı yine kârda 19 1 Yanıtla
  • Bestami Ahmet Karayiğit:
    Türkiye Petrolleri demiyor Petrol ofisi diyor. Petrol ofisi dış sermayeli yabancıların elinde. Zaten Shell, BP ve Petrol ofisi boykot grubunun içerisinde... Pisliğin adı değişmiş sadece... 16 0 Yanıtla
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