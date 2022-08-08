Petrol Ofisi'nde üst düzel atama

Petrol Ofisi, Mehmet Abbasoğlu'nun 1 Eylül 2022 tarihi itibarıyla yeni Genel Müdür olarak atandığını duyurdu.

Akaryakıt sektörü şirketlerinden Petrol Ofisi, Genel Müdür Selim Şiper'in 1 Eylül 2022 tarihi itibarı ile icra dışı göreve geçeceğini ve halen CFO olarak görevine devam etmekte olan Mehmet Abbasoğlu'nun, bu tarih itibarı ile yeni Genel Müdür olarak atandığını açıkladı.

Petrol Ofisi Yönetim Kurulu ve Vitol Yatırımlar Bölümü Başkanı Javed Ahmed ise şöyle konuştu: "Selim Şiper'e geçtiğimiz beş sene boyunca gösterdiği mükemmel liderliğinden dolayı minnet duyuyoruz. Şirket bu süre zarfında pazar liderliğini geliştirmiş ve hızlı büyüyen bir pazarda bulunmanın ve enerji dönüşüm sürecinin gereklerini başarıyla yerine getirmiştir. Kendisinin bu konuda olan birikiminden yönetim kurulu seviyesinde faydalanmaya devam edeceğimizden memnuniyet duyuyoruz. Mehmet Abbasoğlu'nun da yeni göreve atanmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kendisinin yönetim ekibi ile şirketin gelişiminin yeni safhasında çalışacak olmaktan çok heyecanlıyız." - İSTANBUL