Petrol piyasası ulusal marker yönetmeliğinde değişiklik - Son Dakika
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Petrol piyasası ulusal marker yönetmeliğinde değişiklik

05.03.2022 10:24
Petrol piyasası ulusal marker yönetmeliğinde değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol piyasası ulusal marker yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol piyasası ulusal marker yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

EPDK'nin, Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bir takvim yılı içinde lisans sahipleri en fazla 12 kez marker taşıma işlemi gerçekleştirebilecek.

Taşıma talebi başvuruları değerlendirilirken, ilgili lisans sahibinin aylık ortalama ulusal marker kullanım miktarı, ulusal marker eklemesi yaptığı tesis sayısı ve bir yıl içinde yaptığı taşıma başvurusu sayısı dikkate alınacak.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Lisans, Gazete, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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