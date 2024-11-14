Petrol Şirketleri Metan Emisyonlarını Azaltmıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Petrol Şirketleri Metan Emisyonlarını Azaltmıyor

Petrol ve gaz üreticileri, metan emisyonlarını azaltmada yetersiz kalıyor, iklim krizi derinleşiyor.

14.11.2024 08:46
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Petrol ve gaz üreticilerinin metan emisyonlarını azaltmaya yönelik yeterli hedefler belirlemeyerek harekete geçmemesinin iklim krizini derinleştirdiği tespit edildi.

Londra merkezli finansal düşünce kuruluşu Carbon Tracker'ın dünyadaki en büyük 30 petrol ve gaz üreticisinin sera gazı emisyonlarını azaltma taahhütlerini değerlendirdiği "Mutlak Etki 2024" raporuna göre, sektörün yol açtığı emisyonları azaltma taahhüdü üst üste ikinci yıl durağanlığını sürdürdü.

Petrol ve gaz şirketleri metan emisyonlarını 2030'a kadar "sıfıra yakın" seviyeye indirme planlarını açıklamış olsa da hiçbir şirket iş faaliyetleriyle ilgili tüm metan emisyonlarını kapsayan hedefler belirlemedi.

Bu kapsamda petrol ve gaz şirketleri, metanın atmosfere sızmasını durdurmak için güçlü hedefler belirlemeyerek iklim krizini derinleştiriyor. Emisyonları azaltmak için küresel çapta yapılan genel eylemler ise zayıf kalırken, bazı şirketler ise hiçbir eylemde bulunmuyor.

Rapora göre, söz konusu şirketlerin hiçbirinin politikaları Paris Anlaşması'ndaki küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altında sınırlama hedefiyle uyumlu değil.

Carbon Tracker Petrol ve Gaz Analisti Richard Collett-White, rapora ilişkin değerlendirmesinde, petrol ve gaz üreticilerinin tüm operasyonlarından kaynaklanan metan emisyonlarını azaltmak için politikalar belirlemediğini belirterek, "Aslında bu yöndeki çözümler en kolay uygulanabilir ve etkisi yüksek olan çözümler. Ayrıca şirketler, emisyonları doğrudan ölçmek yerine şüpheli tahminlere güvenmeye devam ediyor ve doğrudan ölçüm yapana kadar hedeflerine şüpheyle bakılmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petrol Şirketleri Metan Emisyonlarını Azaltmıyor - Son Dakika

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