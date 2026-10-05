Petrol ve doğal gaz gelirleri Rusya bütçesinde 9 ayda yüzde 17,2 azaldı - Son Dakika
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Petrol ve doğal gaz gelirleri Rusya bütçesinde 9 ayda yüzde 17,2 azaldı

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Rusya Maliye Bakanlığı'na göre federal bütçenin petrol ve doğal gaz gelirleri 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 azalarak 5,47 trilyon rubleye indi. Eylülde bu gelirler yıllık yüzde 22,3 düşüşle 452,4 milyar ruble oldu, ağustosa kıyasla yüzde 6,7 arttı.

Rusya'nın federal bütçesinin petrol ve doğal gazdan elde ettiği gelirler, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 azalarak 5,47 trilyon rubleye (yaklaşık 64,3 milyar dolar) geriledi.

Rusya Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin petrol ve doğal gaz gelirleri verilerini açıkladı.

Buna göre, petrol ve doğal gazdan elde edilen bütçe gelirleri eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 azalarak 452,4 milyar rubleye gerilerken, ağustosa kıyasla yüzde 6,7 arttı.

Böylece petrol ve doğal gaz gelirleri, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemindeki 6,61 trilyon rubleden yüzde 17,2 azalarak 5,47 trilyon rubleye geriledi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişe karşın dünyanın en büyük hidrokarbon üreticilerinden Rusya'nın enerji gelirleri, üretimdeki gerileme ve rublenin dolar karşısında değer kazanmasının etkisiyle baskı altında kalıyor.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, federal bütçe açığının bu yıl Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 3'ü seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiRusyaDünyaSon Dakika

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