Peugeot TotalEnergies, Le Mans 24 Saat Yarışını Başarıyla Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

Peugeot TotalEnergies, Le Mans 24 Saat Yarışını Başarıyla Tamamladı

Peugeot TotalEnergies takımı, zorlu hava koşullarına rağmen 2024 Le Mans 24 Saat yarışını başarıyla tamamladı. İki araçlarıyla yarışa katılan Peugeot, sportif DNA'sını ve Le Mans ile olan ilişkisini gösterdi. Yarış sırasında yaşanan sağanak yağışlar ve kazalar takımları zorladı, ancak Peugeot araçları 24 saat boyunca pistte kalmayı başardı. Peugeot CEO'su Linda Jackson, takımın tutku ve teknik mükemmeliyetle hareket ettiğini belirtirken, Stellantis Motorsport Kıdemli Başkan Yardımcısı Jean-Marc Finot ise güvenilirlik açısından kusursuz bir hafta sonu geçirdiklerini vurguladı.

30.06.2024 11:11
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Peugeot TotalEnergies takımının iki aracı, son derece zorlu koşullara sahne olan 2024 Le Mans 24 Saat yarışını başarılı bir şekilde bitirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot TotalEnergies, 2024 PEUGEOT 9X8'in performansını ve dayanıklılığını bu kez dünyanın en zorlu yarış etkinliklerinden Le Mans'da sergiledi.

Fransa'nın Le Mans şehrinde bu yıl 92'ncisi düzenlenen, her biri çok yüksek güce sahip 23 Hypercar'ın katıldığı ikonik yarışa, iki adet "Hypercar Elite" kategorisinde araçla katılan Peugeot, kökenlerinden gelen sportif DNA'sını ve Le Mans ile yakın ilişkisini hayranlarına gösterdi.

Zorlu hava koşulları, pilotları zorladı

329 bin seyircinin katıldığı yarış sırasında aralıklarla pek çok kez sağanak yağış yaşandı. Söz konusu yağmur baskınları pistin bir kısmını etkilerken, diğer bölümünde ise asfaltın kuru olması takımların lastik tercihi konusunda çok daha stratejik kararlar almasına yol açtı. Yarış esnasında birçok kaza oldu ve pek çok kez güvenlik aracı piste çıkmak zorunda kaldı.

Peugeot TotalEnergies takımının iki aracı da rekabetin oldukça sert, dinamik ve amansız olduğu de la Sarthe Pisti'nde 24 saat boyunca kalmayı başardı.

94 numaralı 2024 PEUGEOT 9X8'in pilotları Büyük Britanyalı Paul di Resta ve Belçikalı Stoffel Vandoorne, yarışı 11. sırada tamamladı. 93 numaralı 2024 PEUGEOT 9X8'in kokpitinde yer alan Fransız Jean-Eric Vergne ve İsviçreli Nico Müller ise 12'ncilik elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, 24 Saat Le Mans yarışının takım çalışması, tutku ve teknik mükemmellikle ilgili olduğunu belirterek, "Peugeot TotalEnergies, tam da arzu ettiğimiz tutkuya sahip. 24 saat süren ve 4 bin kilometrenin üzerinde bir yarışta, her iki aracımızın da tek bir teknik aksaklık yaşamadan bitiş çizgisini geçmesinden memnunuz." ifadelerini kullandı.

Stellantis Motorsport Kıdemli Başkan Yardımcısı Jean-Marc Finot ise takımın üstün çabalarının bu hedeflenen sonuca yol açtığını vurguladı.

Finot, "Motor sporlarının ve Peugeot müşterilerinin öncelikli beklentisi güvenilirlik açısından kusursuz bir hafta sonu geçirdik. Otomobillerimiz inanılmaz derecede zorlu, hata kabul etmeyen koşullarda 24 saati tamamladı. Bu başarıyı, yoğun çalışmaya ve ayrıntıya gösterilen özenin uygulanmasına borçluyuz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Peugeot TotalEnergies, Le Mans 24 Saat Yarışını Başarıyla Tamamladı - Son Dakika

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