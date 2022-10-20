GAP UTAEM'de düzenlenen programda, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki, içinde maya, kepçe ve gastronom küvetinin de bulunduğu 28 kalem malzemeden oluşan peynir yapım kitini 28 kursiyere takdim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (UTAEM) öncülüğünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Diyarbakır Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği, Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Kırsalda Kadınlar Mozzarella Peyniri Üretiyor Projesi" tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › İtalyanların dünyaca ünlü mozzarella peynirini üretecek kadınlara malzeme desteği - Son Dakika

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