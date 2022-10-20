İtalyanların dünyaca ünlü mozzarella peynirini üretecek kadınlara malzeme desteği - Son Dakika
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İtalyanların dünyaca ünlü mozzarella peynirini üretecek kadınlara malzeme desteği

20.10.2022 12:44
İtalyanların dünyaca ünlü mozzarella peynirini üretecek kadınlara malzeme desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, manda sütünden İtalyanların dünyaca ünlü mozzarella peynirini üretmek için eğitim alan kadınlara malzeme desteği sundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, manda sütünden İtalyanların dünyaca ünlü mozzarella peynirini üretmek için eğitim alan kadınlara malzeme desteği sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (UTAEM) öncülüğünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Diyarbakır Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği, Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Kırsalda Kadınlar Mozzarella Peyniri Üretiyor Projesi" tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, proje kapsamında eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere malzeme desteğinde bulundu.

GAP UTAEM'de düzenlenen programda, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki, içinde maya, kepçe ve gastronom küvetinin de bulunduğu 28 kalem malzemeden oluşan peynir yapım kitini 28 kursiyere takdim etti.

Proje kapsamında manda sütünden elde edilecek mozzarella peynirinin "Mandarella" adıyla Diyarbakır markası haline dönüştürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İtalyanların dünyaca ünlü mozzarella peynirini üretecek kadınlara malzeme desteği - Son Dakika

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