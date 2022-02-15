Üye Girişi
Peynirde 5 kuruşluk indirim, sosyal medyanın gündeminden düşmedi! - Son Dakika

Peynirde 5 kuruşluk indirim, sosyal medyanın gündeminden düşmedi!

15.02.2022 15:48
Peynirde 5 kuruşluk indirim, sosyal medyanın gündeminden düşmedi!

Bir zincir markette görüntülenen "indirim" etiketi kısa sürede sosyal medyada gündemine girdi. Bahsi geçen etikette peynirin fiyatının 22.95 TL'den 22.90 TL'ye düştüğü görülüyor. Paylaşım rekoru kıran etiket için "İndirim yapmıyorlar diyen haindir" şeklinde esprili yorumların yapılmasına neden oldu.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan müjde ile temel gıda maddelerinde KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Dün itibariyle uygulanmaya başlanan bu indirim kararı sonrası gözler marketlerdeki fiyatlara çevrildi.

Dün zincir marketler art arda KDV indirimi yaptıklarını açıklasa da raflarda gerçeklerin öyle olmadığı çok kısa bir sürede anlaşıldı. Marketlerin fiyatları önce artırıp sonra cüzi bir miktar indirim yaparak aslında ürünleri, KDV indirimi öncesindeki fiyatlardan daha pahalıya sattıkları ortaya çıktı.

5 KURUŞ İNDİRİM YAPTILAR

Bu gelişmeler, sosyal medyanın da bir numaralı gündem konusu oldu. Özellikle sosyal medyada paylaşılan bir etiket, kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Etikette peynirin fiyatının 22.95 TL'den 22.90 TL'ye düştüğü görülüyor. Paylaşım rekoru kıran etiket için kullanıcılar, "İndirim yapmıyorlar diyen haindir", "Basılan kağıdın değeri daha fazla" , "Şunun çıktısını almanın maliyeti daha yüksek", "5 kuruş inmiş koşa koşa almaya gidiyorum bu indirim kaçmaz" , "22.95 olsa nasıl alırdık hay Allah şeklinde" espriler yaptı.

İşte bahsi geçen o etiket:

Sosyal medyada paylaşılan 'İndirim' etiketi kısa sürede gündem oldu
YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Peynirde 5 kuruşluk indirim, sosyal medyanın gündeminden düşmedi! - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
15:31 Stefan Kuntz görüştü! Deniz Undav Türk Mili Takımı forması giymeye sıcak bakıyor
15:25 Sigorta parası için hamile eşini uçurumdan attı, Türkiye turuna çıktı! Adaletten kaçamadı: Müebbet
15:27 Yaşar Alptekin canlı yayında vasiyetini açıkladı
15:15 Maskesiz hayatımız ne zaman başlayacak? Bakanlık yetkilileri müjdeyi verdi
15:12 İslamiyet'e yönelen Yaşar Alptekin, Merve Boluğur'un dansına göz ucuyla bile bakmadı
15:09 Rusya'nın Ukrayna işgali bu gece 04.00'te başlıyor mu? ABD'li istihbaratçı iddia etti
15:05 "HDP olmadan demokrasi konuşulamaz" diyen Buldan: Soymadıkları bir yastıklarımızın altı kalmıştı!
14:48 Ukrayna savaşa hazırlanırken Dışişleri Bakan Yardımcısı Kudüs'te tatil yapıyor
14:45 Gülben Ergen "Bakirelik önemli mi?" sorusuna hak ettiği yanıtı verdi
14:43 Kılıçdaroğlu'nun elektriği ne zaman kesilecek? İşte o sorunun cevabı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 15:52:20. #1.11#
SON DAKİKA: Peynirde 5 kuruşluk indirim, sosyal medyanın gündeminden düşmedi! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement