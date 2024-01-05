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PIMCO Genel Müdürü: Türk Varlıkları Konusunda Olumlu Olduklarını Söyledi - Son Dakika
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PIMCO Genel Müdürü: Türk Varlıkları Konusunda Olumlu Olduklarını Söyledi

ABD'li yatırım yönetimi şirketi PIMCO Genel Müdürü ve Gelişmekte Olan Piyasalar Küresel Başkanı Pramol Dhawan, harcamaları dizginlemek ve enflasyonu kontrol altına almak amacıyla mali koşulların sıkılaştırılması nedeniyle başta yerel para cinsinden varlıklar olmak üzere Türk varlıkları konusunda olumlu olduklarını söyledi. Dhawan, ayrıca döviz rezervlerinin yeniden artırılmasında da ilerleme kaydedildiğini belirtti.

PIMCO Genel Müdürü: Türk Varlıkları Konusunda Olumlu Olduklarını Söyledi
05.01.2024 - 20:17,
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ABD'li yatırım yönetimi şirketi PIMCO Genel Müdürü ve Gelişmekte Olan Piyasalar Küresel Başkanı Pramol Dhawan, harcamaları dizginlemek ve enflasyonu kontrol altına almak amacıyla mali koşulların sıkılaştırılması nedeniyle başta yerel para cinsinden varlıklar olmak üzere Türk varlıkları konusunda olumlu olduklarını söyledi.

Dhawan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin Türk varlıklarına yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pramol Dhawan, "Harcamaları dizginlemek ve enflasyonu kontrol altına almak amacıyla mali koşulların sıkılaştırılması ve varlık fiyatlarını bozan düzenlemelerin kademeli olarak giderilmesi nedeniyle başta yerel para cinsinden varlıklar olmak üzere Türk varlıkları konusunda olumluyuz." dedi.

Döviz kuru değişimlerinin enflasyon üzerinde etkisinin yüksek olması, güçlü iç talep ve yüksek seviyedeki dolarizasyon göz önüne alındığında, enflasyonun hedef seviyelere indirilebilmesi için dövizin reel olarak değerleneceği bir dönem ile sıkı maliye politikasının gerekli olduğuna inandıklarını belirten Dhawan, koordineli politika çerçevesinin bazı faydalarının ortaya çıktığını şimdiden görmeye başladıklarını aktardı.

Dhawan, "Ayrıca aralık ayında merkez bankası döviz rezervlerinin yeniden artırılmasında da önemli ilerleme kaydedildiğini ve bunun bizim ve diğer yatırımcıların temel endişelerinden birini giderdiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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