Pınar Abay, ING Belçika'nın ilk kadın yönetim kurulu başkanı oldu - Son Dakika
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Pınar Abay, ING Belçika'nın ilk kadın yönetim kurulu başkanı oldu

16.05.2022 10:07
Pınar Abay, ING Belçika'nın ilk kadın yönetim kurulu başkanı oldu

ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi ve Pazar Liderleri Bölgesi Başkanı olarak görev yapan Pınar Abay, bu görevlerine ek olarak ING Belçika Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi ve Pazar Liderleri Bölgesi Başkanı olarak görev yapan Pınar Abay, bu görevlerine ek olarak ING Belçika Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

Çalışanlarının ve müşterilerinin her zaman bir adım önde olmalarını mümkün kılma hedefiyle faaliyet gösteren ING Grubu'na bağlı ING Belçika bünyesinde üst düzey bir atama gerçekleşti. ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi ve Pazar Liderleri Bölgesi Başkanı olarak görev yapan Pınar Abay, bu görevlerine ek olarak ING Belçika Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Pınar Abay bu atama ile bankanın Belçika'daki 150 yıllık tarihindeki ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Pınar Abay, bankanın Belçika Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, yaş sınırı nedeniyle görevinden ayrılan Diego du Monca'dan devraldı.

Atama ile ilgili görüşlerini aktaran ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi Pınar Abay, "Banka olarak çeşitlilik ve kapsayıcılığı iş stratejimizin önemli bir parçası olarak görüyor ve bankamızın Çeşitlilik ve Kapsayıcılık politikası çerçevesinde ilerliyoruz. Bankamızda çeşitliliği sadece doğru olduğu için desteklemiyoruz, aynı zamanda stratejimizi gerçekleştirebilmek için de çeşitliliği sağlamanın büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bir adım önde olmak için ekiplerin farklı geçmiş ve perspektiflere sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Çeşitliliğin en önemli unsurlarından biri de cinsiyet. Özellikle Yönetim Kurullarının daha çeşitli ve kapsayıcı hale getirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda, yarısından fazlası kadın olmak üzere çok çeşitli geçmiş ve deneyimlere sahip değerli yöneticilerin bulunduğu ING Belçika Yönetim Kurulu'nun Başkanı olarak atanmaktan ayrıca gurur ve mutluluk duyuyorum" dedi. - İSTANBUL

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Pınar Abay, Belçika, Atama, İcra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pınar Abay, ING Belçika'nın ilk kadın yönetim kurulu başkanı oldu - Son Dakika


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