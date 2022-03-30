"Piton Döner" Portakal Çiçeği Karnavalı'na damga vurdu - Son Dakika
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"Piton Döner" Portakal Çiçeği Karnavalı'na damga vurdu

30.03.2022 10:12
"Piton Döner" Portakal Çiçeği Karnavalı'na damga vurdu

Adana'da bu sene 10'uncusu düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'na metrelik 'piton döner' damga vurdu.

Adana'da bu sene 10'uncusu düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'na metrelik 'piton döner' damga vurdu.

10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 2 yıldır süren pandeminin ardından bu sene yerli ve yabancı binlerce kişinin katılımıyla düzenlendi. Karnaval dolayısıyla kente binlerce ziyaretçi gelirken, bu ziyaretçiler gün içerisinde önce Merkez Park ve Atatürk Parkı'ndaki stantları, ardından da kentin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.

Türkiye ve dünyanın dört bir yanından misafirler geldiği karnavalda Adanalı dönerci Mehmet İkram Taş'ın metrelik piton döneri ise karnaval boyunca yoğun ilgi gördü.

'Piton döner' standı öğlen 12.00'dan gece 00.00'a kadar biran bile boş kalmadı.

Mehmet İkram Taş, yurt içi ve yurt dışından çok fazla talep aldıklarını ifade ederek, "Bunu karnavalda bir kez daha gördük. İnşallah önümüzdeki aylarda isim hakkı alarak yeni şubeler açacağız" dedi. - ADANA

Piton Döner Portakal Çiçeği Karnavalı'na damga vurdu

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Portakal, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Piton Döner' Portakal Çiçeği Karnavalı'na damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Piton Döner" Portakal Çiçeği Karnavalı'na damga vurdu - Son Dakika
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